Con la Cuarta Transformación México corrigió el rumbo de su historia: Alfonso Durazo

Con la llegada de la Cuarta Transformación a la vida pública del país, México corrigió el rumbo de su historia, y a siete años de su consolidación todas y todos los ciudadanos se encuentran en el centro de las decisiones de los gobiernos, resaltó Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena.

Durante la celebración por los siete años de unidad, igualdad y prosperidad del pueblo, y en continuidad del segundo piso de la 4T, recordó que México decidió dar un giro radical, mediante una decisión libre y voluntaria de la inmensa mayoría, que democrática y pacíficamente resolvió en las urnas.

Durazo Montaño mencionó que en la conmemoración llevada a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, se celebró la afirmación de un pueblo que tomó las riendas de su destino y avanza con paso firme hacia el porvenir, donde Morena es la expresión política de una voluntad colectiva que entendió que el progreso se construye con participación, organización, inclusión, pluralismo, disciplina, y con esperanza.

“Son siete años desde que juntos abrimos una ruta distinta: un camino donde el poder público se mide por su utilidad social, y donde la dignidad del pueblo es el punto de partida de toda la política. Después de décadas de luchas y fatigas en que la vida pública era un espacio elitista y donde predominaban los intereses de unos cuantos, nuestro país recuperó algo fundamental: la confianza en sí mismo, en su presente, y en su destino”, indicó.

Destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México vive la segunda etapa del proyecto nacional, donde se consolida lo ya logrado y se mira de frente con certidumbre a los desafíos.

Durazo Montaño añadió que en esos siete años se ha demostrado que cuando el pueblo participa, hay cambios verdaderos; y que un gobierno austero puede ampliar los derechos de todas y todos; que la estabilidad de las finanzas públicas se sostiene con responsabilidad, donde el bienestar es fruto de la prosperidad compartida y las instituciones públicas adquieren sentido solo si son puestas en servicio de los más necesitados.

“Como presidente del Consejo Nacional de Morena quiero subrayar, compañeras y compañeros, que esta transformación ha colocado al país en una posición inédita en el tiempo. Desde el gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, México es una nación que avanza sin renunciar a su identidad; que encuentra su grandeza en la fraternidad y la justicia social; que se proyecta hacia el futuro con la convicción de que la causa que nos unió está transformando para bien la Historia de México”, señaló.

Alfonso Durazo puntualizó que con la presidenta Claudia Sheinbaum México es más próspero e incluyente, igualitario, democrático y digno, resulto a no subordinarse a intereses ajenos a la nación, y a defender con firmeza y cabeza fría su soberanía.