Encabezan Américo y María desfile navideño y el tradicional encendido del pino

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En medio de una gran fiesta que culminó con el encendido del monumental pino navideño, el gobernador Américo Villarreal Anaya, junto a la presidenta del DIF Estatal, doctora María de Villarreal, deseó a las familias tamaulipecas que esta sea la mejor de las celebraciones y estén llenas de paz, reflexión y una visión humanista para poder seguir avanzando y progresando con bienestar.

"En compañía de mi familia, de mi esposa, les deseamos las mejores fiestas, que tengan la mejor oportunidad de reflexión en estos días para seguir avanzando en este gran estado de Tamaulipas", dijo el gobernador durante la tradicional celebración, la tarde de este domingo, en la Plaza Juárez de esta capital que lució abarrotada de familias tamaulipecas.

"Un abrazo sincero como siempre de su amigo el gobernador del estado, felices fiestas a todos", agregó, luego de encender el gigantesco pino, lo que dio paso también a un espectacular show de pirotécnica, el concierto de la Banda de Música y hasta una "nevada".

El gobernador y su esposa recorrieron la villa navideña ubicada al pie de la escalinata de Palacio de Gobierno, que este año luce dos estanques con peces, un bosque de pinos, cascadas, puente, luces multicolores, el tradicional nacimiento y las figuras de los Reyes Magos; además, en la plaza, cuatro figuras de estrellas y una gigantesca piñata iluminadas son de los principales atractivos, así como un trenecito para deleite de los menores.

La fiesta navideña arrancó con un desfile de 24 carros alegóricos de las distintas dependencias del Gobierno del Estado que recorrieron toda la avenida Francisco I. Madero, pasando frente al estrado principal, ubicado en el 17 Hidalgo.

El desfile incluyó la participación de un carro alegórico del municipio de Victoria y seis elegantes autos clásicos.

Adornados con luces, mucha música e imágenes de Santa Claus, Reyes Magos, renos, duendes y un sin fin de personajes, repartieron regalos y obsequiaron dulces a niños y niñas que disfrutaron y aplaudieron al paso de cada vehículo.

Como parte de las tradiciones, los asistentes a la plaza también disfrutaron de buñuelos y chocolate, que fueron la delicia de chicos y grandes.