Sonora se consolida como motor económico: Durazo reporta alza en PIB, manufactura y comercio

Como resultado del fortalecimiento de la economía en el estado, impulsada por las acciones estratégicas del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora registró un incremento del 4.1 por ciento en la industria manufacturera y del 1.1 por ciento en todas las actividades del sector terciarios durante 2024, de acuerdo con el reporte del Producto Interno Bruto (PIB) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El titular del Ejecutivo estatal destacó que las actividades con mayor crecimiento en el PIB de Sonora en 2024, fueron el comercio al por mayor con 2.3 por ciento; comercio al por menor con 1.3 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos con un incremento del 18.9 por ciento; transportes, correo y almacenamiento con 3.2 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, aumentó 2.8 por ciento.

“Con estos resultados reafirmamos la solidez económica con la que cuenta nuestro estado, traducida en nuevas inversiones, más empleo y sueldos mejor remunerados para contribuir al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de las familias sonorenses”, expresó Durazo Montaño.

De 2021 a la fecha, durante la presente administración, el PIB estatal ha registrado cifras positivas con un crecimiento del 8.1 por ciento, pasando de 760 mil 930 millones de pesos, a 822 mil 557 millones de pesos en 2024.

Los sectores que mayor participación tienen en el PIB de Sonora, son la de industrias manufactureras, representando el 29 por ciento de la economía de Sonora, seguido del comercio al por mayor, con 9 por ciento y la minería con 8.4 por ciento.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las estrategias implementadas para fortalecer la competitividad económica de Sonora, mejorar la infraestructura productiva y fomentar entornos favorables para la inversión.