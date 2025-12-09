Respalda Tamaulipas la Declaración de Cuernavaca para transformar la educación con innovación, ciencia y tecnología

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) se suma de manera decidida al impulso que desde el Gobierno Federal se le está dando a la innovación, la ciencia y la tecnología, con un renovado esfuerzo nacional para fomentar acciones y proyectos conjuntos que impacten en el desarrollo del país y sus regiones, señaló su titular Miguel Ángel Valdez García.

El titular de la SET, quien asistió como testigo de honor por parte del Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compartió que este compromiso es resultado de la “Declaración de Cuernavaca”, acuerdo firmado por 174 rectoras, rectores, directoras y directores de centros tecnológicos del país, entre ellos nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que se concretó en el Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior para el Bienestar Social, efectuado en el marco del InnovaFEST LATAM 2025, celebrado en el estado de Morelos, donde participó.

Explicó que la declaración consta de cuatro ejes estratégicos: Formación especializada en áreas prioritarias, con programas pertinentes, interdisciplinarios, inclusivos y con sentido territorial; Investigación científica, humanista y tecnológica orientada al desarrollo nacional; Colaboración interinstitucional y trabajo en red, para compartir infraestructura, experiencias, capacidades y agendas nacionales e internacionales, especialmente con América Latina y el Caribe; y Divulgación de la cultura científica, para que el conocimiento circule, se apropie socialmente y despierte vocaciones desde edades tempranas.

Comentó que Mario Delgado Carrillo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), presidieron la firma de este acuerdo, en donde se destacó que el impulso a la ciencia no solo es cuestión de recursos económicos por parte del gobierno, sino también de lograr que las innovaciones de las y los emprendedores y científicos mexicanos se conviertan en verdaderos desarrollos tecnológicos que impacten en la vida cotidiana de la población.

Expresó que el compromiso de los asistentes de todo el país y de todas las instituciones de educación superior estatales y nacionales, entre ellos el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, fue lograr que la ciencia y la tecnología estén directamente involucradas en las decisiones públicas para la resolución de los problemas que enfrenta el país, y hacer de México una potencia en innovación y tecnología, visión que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que apoya el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Valdez García enfatizó que, en el caso de la SET, se fortalecerán los programas académicos desde los primeros niveles educativos, a través de la Política de Aprendizajes Fundamentales (PAF), así como en educación básica y media superior. Además, se continuará acercando a todos los niveles la innovación, la ciencia y la tecnología mediante el enfoque STEAM, propiciando vocaciones científicas tempranas.