Vivienda para el Bienestar arrancó en Sonora

Cerca de 5 meses pasaron desde la toma de Protesta de Claudia Sheinbaum Pardo para dar inicio al Programa de Vivienda para el Bienestar, mismo que busca materializar el compromiso de construir 1 millón de hogares destinados a la población con mayor necesidad en el país. Este domingo el gobernador de Sonora y la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano pusieron “la primera piedra” desde el municipio de Cajeme.

La iniciativa federal, constituida con la participación de los tres niveles de gobierno, proyecta levantar 33 mil 800 viviendas de interés social en Sonora durante el sexenio comenzado el pasado 1 de octubre.

Se trata de obras que, según las estimaciones oficiales, traen consigo la generación de 380 mil empleos en la región, por lo que a nivel nacional la cifra podría elevarse por sobre los 11 millones de empleos.

“Celebro esta fecha histórica y espero que con el avance del programa podamos consolidar en nuestra memoria la fecha del inicio Nacional de Vivienda para el Bienestar que tan atinadamente, tan sensible y comprometidamente ha impulsado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde el gobierno del estado vamos a acompañar a todas las dependencias federales sin regatear esfuerzo y sin regatear el apoyo presupuestal que se requiera para optimizar los beneficios de este programa a las familias sonorenses”, dijo Alfonso Durazo Montaño.

Las instituciones involucradas incluyen a la Comisión Nacional de Vivienda, que se hará responsable de la edificación de 20 mil de los hogares programados para la entidad, y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quienes se harán cargo de las 13 mil 800 restantes.

“La vivienda también hace comunidad, es efectivamente un derecho que trasciende otros derechos, como el trabajo, la salud, la educación. Si no se tiene donde vivir, no se puede disfrutar de los otros derechos. Hablamos no solo del tabique, del techo, sino que sea habitable, confortable.

“Hoy estamos en el marco del desarrollo del programa nacional de vivienda para el bienestar y, sin duda, todo lo que ha aportado el gobernador y los presidentes municipales hacen que sea totalmente tangible la primera piedra” dijo Edna Elena Vega Rangel, titular de Sedatu.

Regularización y venta

De manera paralela a la construcción de vivienda, destinada principalmente a familias con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, así como a jóvenes estudiantes y trabajadores, se informó que el arranque del programa de vivienda contempla también acciones de regularización de predios en busca de otorgar certeza jurídica a familias que así lo requieran.

“700 mil lotes serán regularizados en todo el país durante el sexenio, así que 3 millones (de personas) serán beneficiarias de un título de propiedad. Este programa no se ha visto en la historia de nuestro país.

“En el caso de Sonora van a trabajar 30 mil regularizaciones de aquí a fin de sexenio; y solo para este año serán 2 mil 500 que se suman a las 6 mil desde que Durazo tomó las riendas del gobierno del estado” detalló José Alfonso Iracheta, titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

El diagnóstico del que parte el programa nacional, afirmó Edna Eleva Vega, observa que hace dos décadas se construyó un gran número de viviendas ubicadas principalmente en la frontera norte. Gran número de ellas, sin embargo, quedaron vacías debido a una mala plantación, por lo que más adelante fueron habitadas de manera irregular. Este asunto, dijo la funcionaria, también está contemplado en las acciones proyectadas para el sexenio.

“Acá en Sonora se construyó mucha vivienda en 2000 y 2006 que terminó abandonada porque estaban lejos y sin servicios, así que esa vivienda fue ocupada por gente sin recursos. Va venir otro programa bien bonito en el que Infonavit dará esas viviendas a Conavi. Conavi las dará a crédito y con eso se beneficiará a familias. Estamos bien contentos porque va a ser el sexenio de la vivienda de interés social para la gente que más lo necesita”.