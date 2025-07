Gobernadora de Chihuahua coordina entrega de apoyos a damnificados por lluvias

La Gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez un recorrido por colonias de los sectores poniente y norponiente, que resultaron afectadas por las lluvias registradas durante las últimas horas y entregó apoyos diversos a las familias damnificadas.

Previamente la mandataria presidió una reunión de trabajo en la escuela primaria Centauro del Norte, donde llamó al personal de distintas dependencias del Gobierno del Estado, a trabajar con todas sus fuerzas y capacidades para sacar adelante la situación.



Acompañada de su equipo de colaboradores atendió a algunos de los habitantes del sector, particularmente de las colonias Mariano Escobedo, Lomas del Rey, Fronteriza, Siglo XXI, Puerto La Paz, Plutarco Elías Calles y Emiliano Zapata, quienes le hicieron llegar algunas solicitudes para ser atendidas con prontitud.



La Gobernadora dijo que desde el primer día de la contingencia, las distintas dependencias estatales han estado presentes para resolver los problemas de la gente, en específico a las familias que perdieron todo, desde el acceso a la alimentación, su vivienda, etc.



Recordó que hace tres años, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se iniciaron los trabajos para construir represas en la zona de “Los Kilómetros”, obras que evitaron que este temporal ocasionará el triple de daños, respecto a lo ocurrido.



“El daño pudo haber sido mucho más grande para los juarenses ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando en este Gobierno por lo que se necesita y por lo que los juarenses necesitan y nos están pidiendo hacer”, explicó.



Mencionó que desgraciadamente esa obra enterrada no genera aplausos y no da noticias, pero brinda dignidad y justicia social: “Estamos hablando de la infraestructura hidráulica y la planeación de nuestro querido Ciudad Juárez”.

En su recorrido por calles de la colonia Francisco Sarabia, platicó con algunos de los afectados y ordenó atender cada una de las gestiones que le hicieron llegar.

En dicho punto, la fuerza del agua rompió el sistema de drenaje y levantó parte del pavimento. La mandataria anunció que el personal levanta un censo de todos los daños registrados y sobre todo, de los afectados, para incluirlos en el plan de apoyos que se encuentra en proceso de integración.

“Vengo a trabajar con ustedes mano a mano, paso a paso. Decirles que no están solas, que no están solos, que este Gobierno realmente humanista, lo que quiere es evitar ese dolor evitable y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó.

Sergio Nevárez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, destacó la importancia de las obras efectuadas en el sector, que retuvieron una gran cantidad agua e impidieron un desastre mayor.

“No son obras que lucen, no es un puente en medio de la ciudad, pero funcionaron a la perfección al igual que el colector”, expuso.



El Gobierno del Estado proyecta la construcción de 5 presas, con dos que ya fueron concluidas, que son la Puerto La Paz y Pico del Águila, con 51 y 33 millones de pesos (mdp) de inversión, respectivamente.

Además se encuentran en proceso las obras del Filtro II, que tendrá capacidad para contener 258 millones de litros de agua, así como las presas Víboras Tanque y Fronteriza, que podrán retener más de 250 millones de litros de agua.

Una vez concluido este sistema de embalses se beneficiará a más de 38 mil habitantes del sector.