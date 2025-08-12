Entrega Instituto Tamaulipeco para los Migrantes 150 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas. – Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios y beneficios sociales, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), se llevó a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo la entrega de 150 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos, hijos de madres y padres tamaulipecos.

Esta acción, coordinada por el titular del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, y con el respaldo del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, forma parte de una política pública impulsada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, que tiene como principio rector la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las y los tamaulipecos dentro y fuera del territorio nacional.

El Programa de Doble Nacionalidad tiene como propósito reconocer oficialmente la nacionalidad mexicana de niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero, permitiéndoles contar con identidad jurídica plena en México. Este documento es clave para acceder a la educación, la salud, programas sociales estatales y federales, así como para ejercer otros derechos como el voto en un futuro.

Al tratarse de un trámite gratuito, representa un importante alivio económico para las familias migrantes, quienes comúnmente enfrentan altos costos y obstáculos burocráticos para realizar este proceso por cuenta propia.

Durante la ceremonia de entrega, Rodríguez Alvarado subrayó la importancia de esta iniciativa como parte del compromiso permanente del Gobierno de Tamaulipas con las comunidades migrantes y destacó el papel decisivo del Ejecutivo estatal.

“Esta entrega representa mucho más que un documento legal; es un acto de justicia social y un reconocimiento a la identidad mexicana de nuestras niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero. Con este trámite, abrimos puertas y eliminamos barreras. Estamos construyendo un puente entre su origen y su presente, entre Tamaulipas y los Estados Unidos, donde muchas familias han formado su vida sin dejar de mirar a su tierra", dijo.

“Quiero agradecer profundamente al gobernador Américo Villarreal Anaya, por su visión humanista y su firme compromiso con la protección de los derechos de las y los migrantes. Gracias a su respaldo, este tipo de programas no sólo son posibles, sino una prioridad en la agenda del gobierno estatal. Su liderazgo nos ha permitido llevar esta acción a los rincones donde más se necesita, y asegurar que nuestras niñas y niños no queden excluidos del acceso pleno a sus derechos”, añadió.

Por último señaló, que con este esfuerzo, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la inclusión, la justicia social y la construcción de un Estado más equitativo, donde todas las personas, sin importar su lugar de nacimiento, tengan garantizados sus derechos y oportunidades.