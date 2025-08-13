Gestiona gobernador de Tamaulipas, con Banobras, recursos para carreteras, puentes y Puerto del Norte

Ciudad de México. - El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo esta tarde una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, en la que se acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Durante la reunión se habló del respaldo financiero para apoyar la ampliación del Puente Tres de Nuevo Laredo, el mejoramiento de la infraestructura carretera en el estado y consolidar obras en marcha en el Puerto del Norte, en Matamoros, que recién inició operaciones.

El gobernador estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda y el director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes expusieron a detalle los proyectos, que son de gran importancia para fortalecer el desarrollo económico Tamaulipas.