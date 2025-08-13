Lidera Gobernador Durazo disminución histórica de pobreza

En cuatro años, bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el compromiso de trabajar por quienes han vivido en rezago histórico, en Sonora más de 450 mil personas salieron de la condición de pobreza y 59 mil de pobreza extrema, gracias a políticas públicas que combinan salarios justos, programas de bienestar y estabilidad económica a través del Plan Sonora.

El mandatario estatal destacó estos resultados sin precedentes con los que Sonora logró alcanzar el mínimo histórico de pobreza desde que se tiene registro, de acuerdo con cifras de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicadas este 2025. Además, resaltó el lugar cinco que ocupa Sonora entre las entidades con menor nivel de pobreza multidimensional.

“Alcanzamos el nivel más bajo de pobreza en toda nuestra historia. Estamos cumpliendo antes de tiempo la meta de la Agenda 2030 de reducir a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones”, destacó el mandatario estatal.

Según cifras del INEGI, en Sonora en 2020 el 29.9 por ciento de la población, es decir, 885 mil personas vivían en pobreza; en 2022 con un 21.7 por ciento, 650 mil sonorenses vivían en situación de vulnerabilidad; y en 2024, el 14.11 por ciento de la población, es decir, 431 mil personas vivían en situación de pobreza. Estas cifras demuestran que en cuatro años se logró reducir los niveles de carencia en la entidad de forma histórica.

De acuerdo con el reporte oficial, Sonora se encuentra entre las cinco entidades con los porcentajes más bajos de pobreza: Baja California, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, con 10.2 por ciento; Nuevo León, con 10.6 por ciento; Coahuila, con 12.4 por ciento; y Sonora, con 14.1 %

En cuanto a pobreza extrema, se registró también una disminución significativa al pasar de 104 mil personas que vivían en esta condición en 2020, es decir el 3.5 por ciento de la población, a 45 mil en 2024.

El gobernador Durazo subrayó que este avance se debe a tres ejes estratégicos: salarios mínimos dignos que fortalecen el poder adquisitivo; programas sociales estatales y federales como la Beca Sonora de Oportunidades; y estabilidad económica con atracción de inversiones impulsadas por el Plan Sonora.