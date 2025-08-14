Gobierno de Chihuahua y FederaciÃ³n acuerdan fuerza de tarea conjunta contra generadores de violencia

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reuniÃ³n de trabajo con el secretario de Seguridad federal, Omar GarcÃ­a Harfuch, en la que acordaron conformar una fuerza de tarea conjunta para reforzar las acciones de seguridad y detener a los principales generadores de violencia en el estado de Chihuahua.

Durante el encuentro, realizado en un marco de colaboraciÃ³n y coordinaciÃ³n institucional, se establecieron lÃ­neas de acciÃ³n especÃ­ficas que permitirÃ¡n un intercambio Ã¡gil de informaciÃ³n, la implementaciÃ³n de operativos coordinados y la aplicaciÃ³n de estrategias focalizadas en las regiones con mayor incidencia delictiva.

En la reuniÃ³n, acompaÃ±aron a la mandataria estatal el fiscal general del estado, CÃ©sar JÃ¡uregui, y el secretario de Seguridad PÃºblica estatal, Gilberto Loya, quienes reafirmaron el compromiso de las instituciones locales de trabajar a la par con la FederaciÃ³n, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad de las familias chihuahuenses.