Gobernador Durazo consolida al estado como referente global en minería segura con Plan Sonora

Con el propósito de fortalecer al sector minero sonorense e innovar con estándares de calidad y seguridad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia de entrega de constancias del programa internacional “Train the Trainer” en minería, impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles y desarrollado por la empresa australiana Mining Skills Australia en colaboración con la Embajada de Australia en México para capacitar a personal de minas.

Durante el evento, el mandatario estatal, acompañado por Rachel Moseley, embajadora de Australia en México, subrayó que esta capacitación representa un paso estratégico para elevar la calidad de la formación técnica en el sector minero de Sonora, al preparar a instructores altamente calificados que multiplicarán el conocimiento y las mejores prácticas de seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa.

Asimismo, el gobernador reconoció a los 20 beneficiarios -docentes universitarios y directivos de empresas mineras- que concluyeron este programa especializado.

“Este certificado que hoy ustedes reciben nos ayuda a consolidar el valor del talento sonorense y a formar profesionales que van a tener la responsabilidad de conducir esta transición energética en la que nos hemos propuesto como país, pero particularmente como estado. Este perfil profesional está asociado al aprovechamiento de los recursos minerales a su vez asociado imprescindiblemente a la transición energética”, comentó.

Rachel Moseley, embajadora de Australia en México, mencionó la relevancia de esta colaboración innovadora en el ámbito de la educación y el desarrollo de habilidades mineras entre Sonora y Australia, al tratarse de un sector estratégico para ambas regiones.

Durazo Montaño destacó que este esfuerzo es parte de la agenda de cooperación internacional que su administración impulsa para fortalecer vínculos con naciones líderes en sectores estratégicos como la minería moderna y sustentable, reafirmando su compromiso de continuar apoyando la profesionalización del sector para garantizar seguridad y eficiencia en esta actividad con alto valor social.

El programa “Train the Trainer” integra metodologías de clase mundial y herramientas innovadoras como la realidad virtual, consolidando la vinculación entre instituciones educativas, empresas y organismos profesionales.