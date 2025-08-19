Gobernador Durazo lanza campaña estatal para prevenir la violencia sexual infantil

Como una iniciativa innovadora que busca construir entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes, así como brindar herramientas para su sano crecimiento integral, el gobernador Alfonso Durado Montaño lanzó la Campaña Estatal de Prevención de la Violencia Sexual Infantil, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora (CEEAV).

Acompañado por su esposa y presidenta honoraria del sistema DIF Sonora, María del Rocío Chávez Murillo y Lyzeth Salcedo Salinas, comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Sonora, el mandatario estatal explicó que esta campaña incluye tres cortos animados dirigidos a la niñez, así como un video tutorial para madres, padres, docentes y personas cuidadoras, esto con el objetivo de ofrecer un lenguaje cercano, sensible y respetuoso que permita identificar, prevenir y atender situaciones de violencia sexual infantil desde la etapa preescolar hasta la adolescencia.

El gobernador Durazo Montaño hizo énfasis en que en Sonora la niñez no se toca, no se calla, ni se queda sola, ya que proteger a un niño o niña de la violencia sexual, es cuidar a la sociedad, dado que un daño en la infancia deja cicatrices para toda la vida. Con estas acciones el estado se consolida como un ejemplo a nivel nacional en materia de prevención, justicia y reparación.

“Hoy reafirmamos que en Sonora no habrá un solo niño sin voz, ni una sola niña sin protección. Que sepan aquí y ahora que sociedad y gobierno, sus familias, y su comunidad estarán siempre a su lado. Sonora tiene un deber moral con las infancias que solo podremos atender si compartimos una ética de cuidado que priorice las necesidades de las niñas y niños”, indicó.

En el marco de este evento se reconoció la participación de María Fernanda Lazo, fundadora del programa “Corazones Mágicos” y Ciudadana del Año en Querétaro, quien facilitó la transferencia del modelo de atención integral implementada con éxito durante más de diez años por “Vida Plena, I.A.P.”.