Gobernador Durazo logra que Sonora sea de los primeros beneficiados con apoyo especial ganadero

Como resultado del trabajo coordinado del gobernador Alfonso Durazo Montaño con el Gobierno de México, Sonora se convierte en uno de los tres primeros estados beneficiados con el programa especial de apoyo a productores ganaderos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Plan México, estrategia nacional que busca fortalecer la producción de carne y respaldar al sector primario tras el cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que, con este programa, se reconoce a Sonora como una entidad líder en la ganadería nacional y se garantiza la estabilidad productiva y económica de miles de familias sonorenses que dependen de esta actividad.

“Con el respaldo de la presidenta Sheinbaum estamos trabajando en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido en todo el país por su sanidad e inocuidad. Este apoyo federal llega en un momento crucial y asegura la continuidad de la producción de carne en nuestro estado, así como la protección de quienes trabajan en el campo sonorense”, puntualizó.

El mandatario estatal destacó que, durante la reunión de trabajo con la presidenta Sheinbaum y los gobernadores de Coahuila y Durango, se definieron los detalles del programa, el cual contempla acciones integrales para mantener el abasto de carne en el país y reforzar el acompañamiento al sector ganadero.

Asimismo, respecto al cierre de la frontera para la exportación de ganado, informó que ya existen avances con autoridades estadounidenses encaminados a su reapertura, mediante acuerdos sobre los indicadores sanitarios que deberán cumplirse para reactivar el comercio ganadero binacional.