Invertirá CFE 436 MDP en infraestructura eléctrica para Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Federal de Electricidad invertirá más de 436 millones de pesos en Tamaulipas, en tres programas que permitirán agregar 80 megavoltios amperio (MVA) a la capacidad de energía en el estado.

Durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en el C-3 de esta capital, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con directivos de la empresa productiva del Estado mexicano, encabezados por Ernesto Haro García, encargado de la gerencia de la División de Distribución Golfo-Centro, quienes le presentaron el Plan de Fortalecimiento y Expansión en Tamaulipas para 2025, que se implementará en 18 municipios del estado.

El programa comprende la ampliación de tres subestaciones en Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo, con una inversión de 265.46 millones de pesos, además de la modernización de redes de distribución mediante 71 proyectos en 16 municipios, para lo cual se destinarán 81.73 millones de pesos.

La empresa también llevará a cabo el programa Justicia Energética, a través de la realización de 117 obras en 22 municipios de Tamaulipas, con una inversión de 89.26 millones de pesos.

Durante la reunión de trabajo, el gobernador Villarreal Anaya destacó el liderazgo de Tamaulipas como uno de los estados referentes a nivel nacional en la generación de energía, por lo que estas inversiones permitirán el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y las líneas de transmisión, consolidando el potencial energético.

También tomaron parte en la reunión: Carlos Alberto Legorreta, subgerente de Distribución de la CFE; Loth Mendiola Ramírez, superintendente de la zona Victoria, así como el general de brigada E.M. Enrique García Jaramillo, comandante de la 48/a. Zona Militar; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.