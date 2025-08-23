Durazo y Sheinbaum respaldan al campo sonorense con más de 300 millones en apoyos por sequía.

Hermosillo, Sonora.- Con un recurso superior a los 300 millones de pesos, conjuntamente, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han respaldado a las y los productores sonorenses para hacer frente a la situación de la sequía por la que atraviesa la entidad, así como para llevar a cabo procesos de rastreo fitosanitario.

El gobernador Durazo anunció que se publicaron en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) las reglas de operación del Programa de Apoyo por la Sequía para las y los productores que participaron en la reconversión de cultivos de cártamo y cebada, por lo que hizo un llamado a cumplir con los requisitos para acceder a este respaldo extraordinario.

Añadió que, por parte del Gobierno de México se destinaron más de 230 millones de pesos para productoras y productores de la entidad, en uno de los ciclos más complicados que se ha vivido en el estado por la escasez de agua.

“Tengan la certeza de que vamos a seguir respondiendo con hechos, porque el campo es la fuerza de Sonora, y siempre contará con nuestro respaldo”, indicó.

Desde el Gobierno de Sonora ya se realizó la entrega del apoyo para el proceso de rastreo fitosanitario y se cumplió con el pago del cártamo, además de que se están dispersando 35 millones de pesos para compensar el precio del trigo cristalino.

El titular del Ejecutivo Estatal mencionó que en total se han invertido más de 120 millones de pesos en apoyo directo al campo para afrontar la situación de la sequía.