Gobernador Durazo cambia educación de estudiantes de Cananea con becas y nuevo plantel de Conalep

En cumplimiento al compromiso con las y los estudiantes cananenses para impulsar la transformación del estado desde las aulas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de la extensión del plantel Nogales en Cananea, y entregó becas del programa Sonora de Oportunidades para beneficiar a más de mil 370 estudiantes de educación básica y superior.

En una intensa gira de trabajo por Cananea, el mandatario estatal mencionó que, en esta primera etapa, se construyó un edificio con 10 aulas y un espacio administrativo con un presupuesto estatal directo de 6 millones 841 mil 221.55 pesos, para beneficiar a alrededor de 225 estudiantes, con una plantilla de nueve docentes.

“Lo más importante es la educación. Quisiera pasar a la historia como el gobernador más comprometido con la educación, por una razón: porque lo que hizo la diferencia en mi futuro fue la educación, fueron los libros, fue la escuela, fueron los maestros”, indicó.

Este plantel había iniciado operaciones en el ciclo escolar 2014-2015 en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, ofertando la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Electromecánica Industrial en respuesta a la necesidad de mano de obra calificada en el área de electromecánica de la industria minera, y desde el periodo 2017-2018 a la fecha funcionaba en la Secundaria Técnica número 9 en el turno vespertino.

Para complementar el apoyo a la educación en Cananea, el gobernador Durazo benefició a mil 372 estudiantes de nivel básico y superior con becas del programa Sonora de Oportunidades, a fin de garantizar que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar. Esta entrega representa una inversión de 7 millones 090 mil pesos, que impactará directamente en la economía de las familias.

En el evento acompañaron al gobernador Alfonso Durazo, Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Esmeralda González Tapia, presidenta municipal de Cananea; Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Fermín Trujillo, diputado local; Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, directora general de Conalep Sonora; Irnardo Pacheco Delgado, jefe de recursos humanos de Grupo México; María Isabel León López, encargada de Conalep extensión Cananea y Diana Ramírez, directora general de INDEX Sonora.