Gobernador Durazo avanza construcción de 33 mil 800 viviendas en Sonora con respaldo de Presidenta

En seguimiento a las acciones del Programa Nacional de Vivienda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño sostuvo una reunión con Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu); Octavio Romero Oropeza, director General de Infonavit y Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), así como con presidentes municipales, en donde se presentaron los avances del proyecto de construcción de 33 mil 800 casas para garantizar el acceso a un patrimonio seguro a las familias que más lo necesitan.

En este encuentro en el que se consolidaron acuerdos para la edificación de viviendas adecuadas, se revisaron los requerimientos de los programas a los que podrá acceder la ciudadanía para facilitarles la adquisición de una propiedad, además del proceso para la cancelación de hipotecas y rescate de casas abandonadas, con el objetivo de beneficiar a la población más vulnerable en Sonora.

“Solo podemos avanzar rápidamente con una colaboración muy comprometida de cada una, cada uno de los alcaldes. Aquí hay suficientes ideas como para construir una solución, y en este tema vamos juntos: las alcaldesas, los alcaldes, el gobierno del estado, y el gobierno federal”, indicó el gobernador Durazo.

Resaltó la edificación de 14 mil viviendas en la entidad en los próximos dos años, que beneficiará al mismo número de familias, como parte de las 33 mil 800 casas que se construirán en la entidad durante la administración federal contempladas en el Programa Nacional de Vivienda.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza informó que, como parte del programa, en Sonora ya se tienen contratos para la construcción de tres mil 324 viviendas y para el próximo año se firmarán por siete mil 474 casas más. Señaló que las viviendas que se construyen son de 60 metros cuadrados con un costo de 600 mil pesos y estarán destinadas a los trabajadores que menos ganan.

Entre los avances presentados estuvo la disponibilidad de tierra en los municipios para dar paso a la construcción de viviendas que beneficiarán a las familias que más lo requieren, en coordinación con las y los alcaldes de Guaymas, Karla Córdova González; de Cajeme, Javier Lamarque Cano; de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes; Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez; San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez; Álamos, Samuel Borbón Lara; Agua Prieta, José Manuel Quijada Lamadrid y Caborca, Abraham David Mier Nogales, presentes en el evento.

El mandatario sonorense también supervisó el proyecto de construcción de casas del fraccionamiento Altares en Hermosillo, acompañado de Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu); Octavio Romero Oropeza, director General de Infonavit; y Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).