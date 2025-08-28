Gobernadora de Chihuahua se reúne con senadores del PAN

La gobernadora Maru Campos se reunió con los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara alta, con el objetivo de que los legisladores conozcan el trabajo que se hace desde el Gobierno de Chihuahua, e impulsen iniciativas que se traduzcan en gestiones benéficas para la ciudadanía.

La mandataria recibió a la comitiva encabezada por el legislador Mario Vázquez Robles, con quienes abordó temas claves para el territorio estatal como la salud, la seguridad y el desarrollo agrícola.

El grupo parlamentario expresó durante el encuentro la disposición para escuchar y atender puntualmente la agenda de la entidad, y acompañar las iniciativas que den respuesta a las necesidades más apremiantes de las y los chihuahuenses.

“Venimos aquí a expresarle nuestro profundo reconocimiento y nuestro absoluto respaldo a la gobernadora del estado Maru Campos, lo que ella está haciendo en Chihuahua para nosotros es un ejemplo, es un modelo a nivel nacional. Venimos a expresarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento incondicional”, manifestó luego de la reunión Ricardo Anaya, coordinador de la bancada.

Por su parte el senador por Chihuahua, Mario Vázquez, indicó que estarán esta semana en el estado para visitar municipios serranos, con el objetivo de conocer de cerca el trabajo que se realiza en la entidad en favor de la población de la Sierra Tarahumara.

Dijo que con esta experiencia se busca sensibilizar sobre la diversidad y particularidades de Chihuahua, de modo que su labor pueda nutrirse de una visión más amplia y cercana a la realidad del país, tal como en otras ocasiones se ha hecho en Aguascalientes y Querétaro.

Asimismo, tanto la Gobernadora como los presentes se comprometieron en la sesión a mantener un diálogo permanente y estrecho de cara al inicio del nuevo periodo ordinario en la cámara alta.

En la reunión estuvieron también los senadores Marko Cortés, María de Jesús Díaz, Gina Gerardina Campuzano, Gustavo Sánchez, Miguel Márquez, Ivideliza Reyes, Mayuli Latifa Martínez, Verónica Rodríguez, Imelda Sanmiguel Sánchez y Raymundo Bolaños.