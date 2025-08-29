Arranca Gobernador Durazo modernización de Aeropuerto de Guaymas para potenciar inversión, turismo y comercio

Guaymas, Sonora.- Un paso estratégico para atraer más visitantes, generar nuevas oportunidades de inversión y contribuir al desarrollo turístico y económico del estado, consolidó el gobernador Alfonso Durazo Montaño con el banderazo de inicio de obras de infraestructura del Aeropuerto Internacional de Guaymas - General José María Yáñez, proyecto que representa una inversión de 449 millones de pesos.

Junto al director General de Grupo Aeroportuario Marina (GAM), Almirante Juan José Padilla Olmos, el mandatario sonorense puso en marcha las obras de ampliación y rehabilitación de pista, plataforma y de calles de rodaje, con 270 millones de pesos; la construcción de la Torre de Control, para la que se destinaron 85 millones de pesos; y otras obras complementarias del aeropuerto en las que se invirtieron 94 millones de pesos.

"Yo quisiera que vieran el aeropuerto de Guaymas como parte de un ecosistema logístico que se está construyendo junto con la modernización del puerto, la construcción de la carretera de Guaymas-Chihuahua y la ampliación y modernización de Ciudad Obregón", sostuvo el gobernador Durazo Montaño.

Las obras que habrán de concluir en 2026, responden al creciente movimiento de pasajeros nacionales e internacionales y buscan garantizar la seguridad operativa, brindar mejores servicios y elevar la calidad, asegurando una instalación aeroportuaria más segura, eficiente y confortable para viajeros y aerolíneas.

El proyecto contempla una ampliación de 245 metros de la pista, la rehabilitación de la plataforma y calles de rodaje. Además, se llevará a cabo el mantenimiento de la infraestructura existente y el equipamiento integral de las instalaciones, como el edificio terminal, la unidad Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), subestación y edificios auxiliares.