Gobernador Durazo fortalece atención médica en el estado con entrega de 231 vehículos y ambulancias

Hermosillo, Sonora.- Con el compromiso de garantizar servicios de salud de calidad, más cercanos y eficientes para todas y todos los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de 231 vehículos, entre ellos 10 ambulancias, destinados al fortalecimiento operativo del programa IMSS-Bienestar Sonora.

Durante el evento el mandatario estatal, acompañado de Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora y José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud, subrayó que esta acción representa un paso fundamental en la consolidación del sistema de salud en la entidad, al reforzar la presencia de los equipos médicos y directivos en las 10 regiones operativas: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo.

“El día de hoy estamos entregando 231 unidades para que el personal de salud de IMSS-Bienestar pueda llevar los servicios, su atención a comunidades que no tienen instalaciones de salud, es decir, estas unidades van a permitir al personal de salud brindar un servicio a quienes habitan en el Sonora profundo. Creo que tenemos una deuda enorme con el Sonora profundo y hoy damos un paso muy importante en materia de salud para empezar a cumplir, a responder a esa deuda histórica que existe con esas comunidades que, por décadas, han carecido de un adecuado servicio de salud”, expresó el gobernador Durazo.

La coordinadora federal de IMSS-Bienestar, Gabriela Nucamendi, detalló que la inversión total de los vehículos de atención a la salud, asciende a más de 162 millones de pesos con la adquisición de 71 camionetas 4x4, 57 camionetas 4x2, 54 vans, 39 sedanes y 10 ambulancias, que fortalecerán las capacidades de atención en hospitales, clínicas y centros de salud del IMSS-Bienestar.

La entrega forma parte de las gestiones realizadas por el Gobierno de Sonora con el Gobierno de México, logrando consolidar una estructura sólida de más de 60 profesionales especializados que coordinarán la operación en todo el estado.

El evento contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes del sector salud quienes atestiguaron el banderazo de salida de las unidades que comenzarán de inmediato a operar en beneficio de la población sonorense.