Gobernador Durazo convierte a Sonora en el centro económico y logístico del noroeste de México

Hermosillo, Sonora; 30 de agosto de 2025.- Como parte del compromiso de convertir a Sonora en el eje estratégico del desarrollo económico y logístico del norte de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa la modernización del Aeropuerto Internacional de Guaymas y el de Ciudad Obregón, así como el Puerto de Guaymas y la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua.



El mandatario estatal destacó que estas obras representan una transformación integral que potenciará la conectividad aérea, terrestre y portuaria, atrayendo más visitantes, inversiones y generando empleos para las y los sonorenses.



En coordinación con la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario Marina, en julio de este año se puso en marcha la ampliación de pista y rehabilitación del estacionamiento de la terminal aérea, con un presupuesto de 525 millones de pesos.



Además, este 2025 iniciarán la rehabilitación de un hangar, la ampliación de la Sala de Última Espera y la construcción de una nueva torre de control, garantizando seguridad, eficiencia y comodidad para pasajeros y aerolíneas.



Así mismo, con una inversión de 449 millones de pesos, se inició la modernización del Aeropuerto Internacional de Guaymas - General José María Yáñez, que incluye la ampliación y rehabilitación de pista, plataforma y calles de rodaje, la construcción de una torre de control y obras complementarias en el edificio terminal y servicios auxiliares.



El gobernador Durazo destacó el avance de la modernización de la Carretera Guaymas-Chihuahua, con una inversión de mil 520 millones de pesos aplicada en tres tramos de 20 kilómetros cada uno. Esta obra estratégica permitirá facilitar el tránsito de mercancías, fortalecer el intercambio comercial y potenciar al Puerto de Guaymas como polo de desarrollo económico, en el marco del Plan Sonora de Energías Sostenibles.



Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirma su visión de construir un Sonora más competitivo, moderno y sustentable, consolidando al estado como un referente en desarrollo logístico, turístico y económico en México y América del Norte.