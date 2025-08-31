Con inversión histórica de más de 8 mil 600 millones en educación, Gobernador Durazo arranca ciclo escolar

- El gobernador Alfonso Durazo Montaño continúa la transformación de Sonora desde las aulas con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, que se complementa a la inversión más grande de la historia en educación por el orden de los 8 mil 634.5 millones de pesos.

- Para el fortalecimiento de la educación, con el programa de Becas Sonora de Oportunidades, el mandatario estatal ha destinado una cifra histórica de 2 mil 666 millones de pesos en los últimos cuatro años, mil 384 millones de pesos para uniformes gratuitos, 81 millones para tabletas electrónicas, más de tres millones de libros de texto distribuidos y el mantenimiento del seguro escolar que protege a cerca de 700 mil estudiantes.

Hermosillo, Sonora; 31 de agosto de 2025.- Con el regreso a clases de 440 mil estudiantes de nivel básico en 3 mil 115 escuelas públicas y 60 mil en 885 planteles particulares en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño arranca este 1 de septiembre el ciclo escolar 2025-2026, bajo el compromiso de continuar fortaleciendo la educación con la inversión más alta en la historia de Sonora que asciende a los 8 mil 634.5 millones de pesos en lo que va de su administración estatal.

El mandatario estatal manifestó que en materia de uniformes escolares, para este ciclo se destinaron 316 millones de pesos para beneficiar a más de 440 mil niñas y niños de nivel básico, cumpliendo con la entrega en tiempo y forma, antes del inicio de clases.

"A todos los estudiantes, así como a sus padres y madres de familia, maestros y directivos que son parte fundamental de la educación, les deseo el mayor de los éxitos para que juntos sigamos transformando a Sonora desde las aulas", expresó el mandatario estatal.

Recordó que, durante su administración se han distribuido de manera gratuita un millón 782 mil 191 paquetes de uniformes en los 72 municipios del estado, con una inversión acumulada de mil 384 millones de pesos, lo que representa un importante apoyo a la economía familiar. Además, en este 2025 se destinaron 81 millones de pesos para la entrega de tabletas electrónicas y 30 millones para la adquisición de útiles escolares, con prioridad en escuelas migrantes y zonas vulnerables.

El gobernador Durazo Montaño resaltó que Sonora cuenta con el presupuesto de becas más grande de su historia, con un recurso aplicado de más de 2 mil 666 millones de pesos durante los últimos cuatro años. Gracias a este esfuerzo, se han entregado 468 mil 831 becas a estudiantes de todos los niveles educativos, garantizando que más jóvenes puedan continuar sus estudios en las mejores condiciones posibles.

Asimismo, detalló que se distribuyen más de tres millones de libros de texto gratuitos para alumnas y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación especial. Durante el receso escolar se recibieron 3 millones 373 mil ejemplares en los almacenes regionales, mismos que fueron entregados a las supervisiones escolares para garantizar que cada estudiante cuente con sus materiales a partir del 1 de septiembre.

En apoyo a la nutrición de la niñez sonorense, el ciclo escolar 2025-2026 contempla la entrega de 30 millones 717 mil 640 raciones alimentarias en dos mil 810 escuelas públicas, beneficiando a más de 180 mil estudiantes con desayunos fríos y calientes. Además, la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz” llegará este ciclo a más de 212 mil alumnos de primaria, promoviendo estilos de vida más sanos.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró que, con estas acciones el Gobierno de Sonora asegura las condiciones óptimas para el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles educativos en la entidad.