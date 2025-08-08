Gobernador Durazo posiciona a Sonora en segundo lugar nacional en crecimiento industrial

Como resultado de las acciones implementadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para lograr un crecimiento sostenido de la economía, Sonora se posicionó en el segundo lugar nacional con un incremento del 2.8 por ciento en la actividad industrial durante abril de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El titular del Ejecutivo estatal explicó que estos resultados, reflejados en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del INEGI, evidencian el esfuerzo conjunto del Gobierno de Sonora por consolidar la generación de empleos y la llegada de nuevas inversiones en el sector industrial para fortalecer la economía de la región.

Los mayores incrementos de los sectores industriales a nivel nacional se registraron en Puebla, Sonora, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima.

El gobernador Durazo destacó que la entidad presentó un crecimiento interanual de 5.1 por ciento en abril de 2025, impulsado por la industria manufacturera, que registró un aumento de 3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

“Este notable desempeño refleja el dinamismo y la fortaleza de nuestra economía, que a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles se consolida como un referente en el ámbito industrial”, afirmó.

Añadió que el crecimiento en la manufactura refuerza el liderazgo de Sonora en este sector estratégico, clave para la generación de empleos y la atracción de inversiones, fortaleciendo la competitividad y las oportunidades para todas y todos los sonorenses.