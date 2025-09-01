José Gabriel Camarena Morales lidera recuperación histórica del patrimonio en Nayarit

El Gobierno de Nayarit presentó los resultados del Megaoperativo Nuevo Nayarit, considerado la mayor recuperación patrimonial en la historia del estado. Bajo la coordinación jurídica de José Gabriel Camarena Morales, se lograron restituir más de 80 inmuebles y terrenos con un valor estimado superior a 9 mil millones de pesos y una extensión de más de 2 millones de metros cuadrados.

Bienes recuperados en zonas estratégicas

Las propiedades recuperadas se ubican en áreas turísticas y de alto impacto económico, como Nuevo Nayarit, La Cruz de Huanacaxtle, El Capomo, Peñita de Jaltemba, Sayulita, Bucerías y Las Varas. Entre los bienes destacan:

Club de Playa FIBBA: más de 15 mil m², valuado en más de 192 millones de pesos.

Tres embarcaderos: con más de 11 mil m², estimados en 135 millones de pesos.

Inmueble hotelero de El Capomo: de 249 mil m², valuado en 823 millones de pesos.

Nueve terrenos en Peñita de Jaltemba: más de un millón de m², con un valor aproximado de 4,486 millones de pesos.

Predio en Sayulita: 50 hectáreas, valuado en 1,626 millones de pesos, además de la recuperación del 30% de acciones de una empresa.

Un mensaje contra la corrupción

Durante la presentación, Camarena Morales destacó que “el patrimonio de las y los nayaritas no se vende ni se regala; se defiende con la ley en la mano”. Su papel ha sido clave en el proceso legal que enfrentó intereses privados y marcó un precedente en la defensa de los bienes públicos.

La estrategia no solo representa una recuperación material sin precedentes, sino también un mensaje político y social contra la corrupción. Con ello, la actual administración busca consolidar la confianza ciudadana en la protección de los recursos del estado.

Impacto y proyección nacional

De acuerdo con el gobierno estatal, la recuperación coloca a Nayarit como un ejemplo a nivel nacional de que la combinación de voluntad política y una estrategia legal sólida puede devolver lo público a las manos del pueblo.