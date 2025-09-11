Atiende Américo demandas de las mujeres despicadoras en Tampico

Tampico, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que, a partir de esta fecha, el permiso que expide la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) para que las despicadoras de camarón y jaiba puedan laborar no tendrá ningún costo y, además, próximamente recibirán paquetes alimentarios durante el periodo de veda.

Al sostener un diálogo abierto y directo en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Vicente Guerrero, Sector Moscú, en el que escuchó todas las necesidades de las mujeres que durante muchos años han laborado como despicadoras, el gobernador reiteró que atenderá de inmediato sus demandas y, además, llevará ante las instancias correspondientes la petición para abrir una escuela preparatoria en este sector y para agilizar los apoyos de los programas sociales al sector pesquero.

"Me llevo todas esas tareas y también los compromisos que acabo de expresar hoy con ustedes, y estaremos muy atentos, a través del DIF estatal y a través de la presidencia municipal, de poder seguirlos visitando, y yo voy a estar manteniendo esta comunicación con ustedes", dijo.

En este encuentro, en el que también estuvo presente la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, despicadoras como doña Teresa Acosta Hernández expresaron su agradecimiento al gobernador por todo su apoyo durante las recientes inundaciones en el sector donde viven.

Durante su gira de trabajo por Tampico, Villarreal Anaya supervisó el funcionamiento de la trituradora móvil de llantas y residuos sólidos, conocida como "Impaktor". El director de Servicios Públicos de Tampico, Ricardo Clemente Alvarado Mora, explicó que esta maquinaria de tecnología alemana tiene una capacidad de triturar hasta cuatro toneladas de llantas por hora.

Como parte de su agenda en esta ciudad, el gobernador Américo Villarreal, acompañado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel, también se reunió con directivos del Grupo Industrial Águila, a fin de evaluar las oportunidades de una alianza estratégica en el sector energético.