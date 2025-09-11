Brand Studio
Premios de Ciberseguridad AMCS 2025
Dirigida a especialista, organizaciones, medios de comunicaciÃ³n, instituciones educativas, policÃas cibernÃ©ticas y actores clave de los sectores pÃºblico, privado, acadÃ©mico y social que estÃ©n marcando una diferencia en ciberseguridad. Pueden participar mexicanos/as que radiquen dentro o fuera de MÃ©xico.
Esta Convocatoria es organizada por la Alianza MÃ©xico Ciberseguro para reconocer lo mejor del ecosistema nacional que impulsa la cultura de prevenciÃ³n y protecciÃ³n del entorno digital de MÃ©xico.
Requerimientos para el registro de postulaciones
1. SelecciÃ³n de la categorÃa de participaciÃ³n.
2. IdentificaciÃ³n oficial (postulante individual o representante legal de persona moral).
3. Carta que acredite la relaciÃ³n laboral o mercantil.
4. CurrÃculum vitae en formato anexo.
5. Documentos probatorios de los criterios correspondientes a la categorÃa de participaciÃ³n.
6. Carta de motivos para participar en los Premios de Ciberseguridad AMCS2025.
CategorÃas y Criterios de EvaluaciÃ³n
1. Premio a la Trayectoria en Ciberseguridad - Dirigido a: Personas que han dedicado su vida al desarrollo, protecciÃ³n e impulso de la ciberseguridad en MÃ©xico. - Criterios: Es necesario integrar la informaciÃ³n y evidencia sobre los aÃ±os de experiencia, las contribuciones, los reconocimientos obtenidos, las publicaciones producidas y el impacto en polÃticas pÃºblicas.
2. Premio a la Labor PeriodÃstica o de ComunicaciÃ³n en Ciberseguridad - Dirigido a: Periodistas, comunicadores o reporteros que destaquen por su cobertura y divulgaciÃ³n en temas de ciberseguridad. - Criterios: Es necesario integrar informaciÃ³n y evidencia sobre la relevancia, la cobertura, la profundidad y el alcance.
3. Premio a las Buenas PrÃ¡cticas en Ciberseguridad - Dirigido a: Organizaciones pÃºblicas o privadas que demuestren modelos de madurez sobresalientes en gestiÃ³n de ciberseguridad. - Criterios: Es necesario integrar el grado de implementaciÃ³n de las prÃ¡cticas, su nivel de cumplimiento y de madurez asÃ como los procesos implementados de mejora continua.
4. Premio a la Labor de PolicÃas CibernÃ©ticas y Unidades de PrevenciÃ³n al Ciberdelito - Dirigido a: Unidades estatales o municipales que destaquen en acciones de prevenciÃ³n, atenciÃ³n y concientizaciÃ³n en materia de ciberdelitos. - Criterios: Es necesario integrar informaciÃ³n sobre el tipo de acciones, el grado de participaciÃ³n y promociÃ³n de la prevenciÃ³n y la concientizaciÃ³n de la poblaciÃ³n, la colaboraciÃ³n interinstitucional y el impacto en la comunidad.
5. Premio a la FormaciÃ³n de Talento en Ciberseguridad - Dirigido a: Instituciones educativas, academias o centros de formaciÃ³n (pÃºblicos o privados) con iniciativas destacadas en el desarrollo de talento especializado. - Criterios: Es necesario integrar informaciÃ³n sobre el grado de madurez de los programas en los que participa (prestigio institucional), actualizaciÃ³n de contenidos, acciones de colaboraciÃ³n industria-academia y sobre el impacto y los resultados.
6. Premio a la InnovaciÃ³n TecnolÃ³gica e InvestigaciÃ³n en Ciberseguridad - Dirigido a: Investigadores/as con proyectos o desarrollos tecnolÃ³gicos relevantes enfocados en fortalecer la ciberseguridad. - Criterios: Necesario integrar informaciÃ³n sobre el nivel de desarrollo de las investigaciones, la propiedad intelectual sobre estas, las acciones de transferencia de tecnologÃa y el grado de innovaciÃ³n.
Periodo de Postulaciones
Las postulaciones para todas las categorÃas estarÃ¡n abiertas del 27 de agosto de 2025 al 7 de septiembre de 2025.
Proceso de PostulaciÃ³n
1. Las personas interesadas deberÃ¡n completar el formulario de postulaciÃ³n disponible en: https://www.foro.alianzamexicociberseguro.org/premios
2. Se deberÃ¡ adjuntar toda la documentaciÃ³n requerida segÃºn la categorÃa de participaciÃ³n.
3. Las postulaciones incompletas o fuera del plazo establecido no serÃ¡n consideradas.
Jurado y EvaluaciÃ³n
El jurado estarÃ¡ integrado por representantes del sector pÃºblico, periodÃstico, privado y acadÃ©mico. La decisiÃ³n del jurado serÃ¡ inapelable.
ComunicaciÃ³n de resultados
El dÃa 19 de septiembre de 2025. PremiaciÃ³n Las y los ganadores de cada categorÃa serÃ¡n anunciados en una ceremonia oficial a realizarse el viernes 26 de septiembre, en la Ciudad de MÃ©xico durante el 2Âº Foro Nacional de Ciberseguridad AMCS 2025. Los premios incluirÃ¡n un galardÃ³n y una constancia de reconocimiento.
En caso de dudas, por favor contactar al ComitÃ© de Premios 2025 al correo: premios@mexicociberseguro.org.mx
Alianza MÃ©xico CiberSeguro: www.mexicociberseguro.org.mx