Reafirma Gobierno de Tamaulipas compromiso con la transformación de Tula en el Primer Informe de Gobierno

Tula, Tamaulipas. – En representación del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, asistió al Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros.

En su mensaje, la secretaria de Administración destacó el esfuerzo y compromiso del ayuntamiento, transmitiendo además, el reconocimiento del gobernador Américo Villarreal por los avances en beneficio del municipio y reiteró el compromiso del Gobierno Estatal con el desarrollo de Tula.

Señaló que desde octubre de 2022 hasta agosto de 2025, el Gobierno de Tamaulipas ha destinado más de 265 millones de pesos a Tula en obra pública y programas sociales, fortaleciendo así el bienestar de sus habitantes.

Durante su intervención, también hizo referencia al momento histórico que vive el país, con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer en asumir la Presidencia de la República, subrayando que su liderazgo humanista y su visión de transformación están marcando una nueva etapa para México.

Finalmente, Manautou Galván invitó a seguir trabajando con honestidad y lealtad al pueblo, renovando la esperanza y la unidad para consolidar un futuro de bienestar, justicia y prosperidad para todas las familias de Tamaulipas.