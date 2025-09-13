Gobernador Durazo rendirá resultados a sonorenses con Cuarto Informe de Gobierno

A las 10:30 de la mañana el mandatario estatal entregará el documento que contiene su cuarto año de trabajo ante el Congreso del Estado

En punto de las 11:00 de la mañana se dirigirá al Auditorio Cívico, donde compartirá un mensaje a la ciudadanía

Hermosillo, Sonora; 12 de septiembre de 2025.- Este sábado 13 de septiembre el gobernador Alfonso Durazo Montaño dará cumplimiento al mandato constitucional y entregará su Cuarto Informe de Gobierno, en el cual dará a conocer a la ciudadanía el estado en el que se encuentra la administración pública estatal, así como los proyectos y programas que han impactado positivamente a las y los sonorenses.

En punto de las 10:30 de la mañana, el mandatario estatal entregará a María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, el documento que contiene el Cuarto Informe de Gobierno. Posteriormente se trasladará a las instalaciones del Auditorio Cívico del Estado, para emitir un mensaje a la ciudadanía, acto protocolario que iniciará a las 11:00 de la mañana.

El gobernador Durazo Montaño rendirá cuentas a las y los sonorenses sobre los grandes avances concretados en su cuarto año de gestión, principalmente en educación con la entrega de becas Sonora de Oportunidades, uniformes y desayunos gratuitos; en materia de desarrollo sustentable con la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles; en infraestructura con la construcción de nuevas carreteras y salud con nuevos hospitales y unidades médicas.

En cuatro años de su gobierno, el titular del Ejecutivo estatal ha consolidado la transformación de Sonora en beneficio de la ciudadanía, y se ha marcado la ruta para que sigan arribando a la entidad proyectos e inversiones que incidan directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos.