Gobernador Durazo encabeza ceremonia de 215 Aniversario del Grito de Independencia

Con una tradicional ceremonia de celebración en la que se enaltecieron los nombres de los héroes que nos dieron patria, al iniciar la lucha por la libertad de las y los mexicanos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la conmemoración del 215 Aniversario del Grito de Independencia de México.

Ante miles de sonorenses que se dieron cita en la plaza Zaragoza, que lucía los colores de la bandera y música regional, desde el salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, acompañado de su esposa, María del Rocío Chávez Murillo y de sus hijos María del Mar Durazo Chávez y Alfonso Durazo Chávez, el mandatario sonorense presenció la transmisión del Grito de Independencia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México.

Para iniciar la ceremonia, el jefe del Ejecutivo estatal recibió el lábaro patrio de los elementos del 73 Batallón de Infantería y se trasladó al balcón de Salón Gobernadores para entonar las arengas y evocar el Grito de Independencia al ondear la bandera mexicana.

"Sonorenses, viva la Independencia nacional, vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria. Viva Hidalgo, viva Allende, viva Josefa Ortiz, viva Morelos, viva Leona Vicario, viva Guerrero. Vivan nuestros pueblos originarios, viva el tiempo de mujeres, viva el Sonora profundo, viva la soberanía nacional, viva la transformación nacional, ¡viva Sonora, viva México!", exclamó el gobernador Alfonso Durazo.

La emotividad del momento fue enmarcada la lluvia y por los aplausos de familias enteras que se dieron cita en el centro histórico para gritar al unísono, ¡viva Sonora!, ¡viva México!

Como es tradición de esta celebración patria, los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones culturales y artísticas en distintos escenarios en el centro histórico, así como de gastronomía mexicana.