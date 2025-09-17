Mejora IPSSET proceso de Revisión de Sobrevivencia para la creación de expedientes digitales de sus pensionados y pensionistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Revisión de Sobrevivencia 2025 avanza con una notable participación y bajo un esquema de atención más eficiente, lo que ha permitido brindar un mejor servicio a los pensionados y pensionistas del IPSSET que acuden al Polyforum de Cuidad Victoria para cumplir con este importante trámite.

Para este año, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas implementó mejoras que agilizan el proceso. Al ingresar al recinto, las y los derechohabientes son guiados por personal del Instituto hacia los módulos donde actualizan sus datos personales mediante el escaneo de documentos oficiales, la toma de fotografía y la firma digital.

El comprobante de revisión de sobrevivencia se envía inmediatamente al correo electrónico que proporcionaron durante el proceso que dura unos breves minutos.

“Con esta innovación se crea un expediente digital que va directo a la base de datos de los pensionados y pensionistas del Instituto, luego de ser escaneados los requisitos presentados, se les devuelve a los derechohabientes y así evitamos acumulación de papel y tenemos la certeza de que el comprobante de su revisión estará en el correo electrónico que nos proporcionó durante el proceso” mencionó Lysette A. Marcos Ruiz, directora de Seguridad Social del IPSSET.

La Revisión de Sobrevivencia continuará en el recinto mencionado hasta el 19 de septiembre, donde se espera la asistencia de más de 5 mil pensionados y pensionistas que viven en municipios que convergen a Victoria.

Para más información sobre la Revisión de Sobrevivencia 2025, se puede consultar el sitio www.tamaulipas.gob.mx/ipsset o comunicarse al 834 318 7300, extensiones 76430 y 76467, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en días hábiles.