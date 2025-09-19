Estrategia de paz de Gobernador Durazo alcanza niveles históricos en percepción de seguridad

En Sonora, con la estrategia de paz implementada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se consolida la transformación para garantizar el bienestar de las familias, al alcanzar el nivel más alto de percepción de seguridad en los barrios y colonias desde que se tiene registro, y una reducción del 13.7% en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de 2023 a 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mandatario sonorense destacó que, de acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2025, el 74.4% de los sonorenses se sienten seguros en su barrio o colonia; dato que representa un salto de ocho puntos porcentuales respecto a 2024, cuando se registraba un 66.2%.

“Todos los días, desde la Mesa Estatal de Seguridad, los tres niveles de gobierno trabajamos para que las familias sonorenses vivan más seguras. Este resultado es el reflejo de una política de combate al crimen e ir a los orígenes de la violencia, atendiendo a las familias, dando oportunidades a los jóvenes y generando las condiciones para que haya empleos mejor pagados”, sostuvo el gobernador Durazo Montaño.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó que este nivel de percepción de seguridad en las familias, es el más alto desde 2011, cuando inició la medición. En 2020, antes de que iniciara el gobierno de la transformación en Sonora, los indicadores reflejaban que el 56.6% de la población se sentía segura, y actualmente se registra un avance importante en materia de seguridad con el 74% de la ciudadanía que percibe el entorno de su colonia seguro.

Asimismo, subrayó que este indicador posiciona a Sonora como un estado donde la vida cotidiana en las colonias se percibe con creciente seguridad, reflejando un cambio positivo en la calidad de vida de las y los sonorenses.