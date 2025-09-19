Gobernador Durazo logra inversiÃ³n millonaria superior a los 500 millones para Hermosillo

Como resultado de la estrategia integral de atracciÃ³n de inversiones y de la implementaciÃ³n del Plan Sonora de EnergÃ­as Sostenibles, en el rubro de la industria aeroespacial, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o logrÃ³ consolidar una inversiÃ³n de 538.6 millones de pesos por parte de la empresa GE Aerospace para la expansiÃ³n de su planta en Hermosillo.

El mandatario estatal mencionÃ³ que, la inversiÃ³n de esta empresa que produce componentes utilizados en motores de aviones de fuselaje estrecho, estarÃ¡ destinada a mejoras en instalaciones, incluido el diseÃ±o, herramientas adicionales y otras modificaciones en su edificio localizado en la capital sonorense.

La planta en Hermosillo representa para GE Aerospace un centro estratÃ©gico dedicado a la fabricaciÃ³n de componentes y las partes rotativas crÃ­ticas, las cuales son esenciales para el rendimiento y la seguridad de los motores turbofÃ¡n LEAP que se ubican en aeronaves como Airbus A320neo, Boeing 737 MAX, y COMAC C919.

Esta inversiÃ³n tiene el objetivo de fortalecer la manufactura y aumentar el uso de nuevas piezas y materiales innovadores para una nueva generaciÃ³n de motores.

GE Aerospace es una compaÃ±Ã­a lÃ­der mundial en propulsiÃ³n, servicios y sistemas aeroespaciales, con un equipo a nivel global de aproximadamente 53 mil empleados.

El gobernador Durazo MontaÃ±o reiterÃ³ su compromiso por seguir promoviendo a Sonora como un destino atractivo para la inversiÃ³n extranjera, potenciando al Plan Sonora como una contribuciÃ³n a la descarbonizaciÃ³n de la economÃ­a en el mundo.