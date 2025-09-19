Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya, entregÃ³ oficialmente el nombramiento a Marco Antonio GarcÃ­a Barrientos como nuevo consejero jurÃ­dico de la Oficina del Ejecutivo estatal, cargo desde el cual asumirÃ¡ una responsabilidad clave para fortalecer la legalidad, la transparencia y la justicia en beneficio de las tamaulipecas y los tamaulipecos.

Marco Antonio GarcÃ­a Barrientos es licenciado en Derecho y Ciencias JurÃ­dicas por la Universidad AutÃ³noma de Nuevo LeÃ³n. A lo largo de su carrera, se ha desempeÃ±ado tanto en el sector privado como en el pÃºblico. Ha prestado servicios profesionales en diversas empresas y, en el Ã¡mbito gubernamental, ha desempeÃ±ado cargos en el municipio de Ciudad Victoria y en Gobierno del Estado de Tamaulipas, asÃ­ como abogado litigante en distintas ciudades del estado.

Recientemente, GarcÃ­a Barrientos se desempeÃ±aba como director jurÃ­dico y de transparencia de la SecretarÃ­a AnticorrupciÃ³n y Buen Gobierno.

Durante la entrega del nombramiento, el gobernador Villarreal Anaya lo instÃ³ a continuar su labor con profesionalismo y compromiso, para consolidar un gobierno transparente y justo.