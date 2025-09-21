Gobernador Durazo impulsa la seguridad vial y turismo con proyecto de ampliación de carretera a Hermosillo-Bahía de Kino

- El objetivo es dejar concluida la carretera de cuatro carriles desde Hermosillo hasta Miguel Alemán antes de concluir la presente administración estatal.

Hermosillo, Sonora; 21 de septiembre de 2025.- La ampliación de la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino significa brindar mejores condiciones de seguridad para quienes la transitan, además de aprovechar a plenitud el potencial turístico de la costa de la capital sonorense, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo para la realización de esta obra, y que en una primera etapa contempla una inversión cercana a los 500 millones de pesos para iniciar desde el casco urbano de Hermosillo hasta Miguel Alemán.

“Ya tenemos el proyecto ejecutivo, vamos a destinar una parte de la venta del terreno recuperado, yo espero que en esta primera etapa invirtamos, cuando menos, 500 millones de pesos, lo ideal es que al concluir mi gobierno deje la carretera de cuatro carriles a Miguel Alemán”, indicó.

El gobernador Durazo reiteró su compromiso y esfuerzo por seguir impulsando infraestructura carretera que permita garantizar a la ciudadanía seguridad y opciones de esparcimiento a los turistas que visitan Bahía de Kino, facilitando una estancia agradable y con buen resguardo.

Esta obra se suma a los proyectos estratégicos de infraestructura carretera impulsados por el gobernador Alfonso Durazo con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum

De 2021 a la fecha, Alfonso Durazo Montaño ha destinado una inversión superior a 5 mil 200 millones de pesos, para importantes obras carreteras como el trayecto Guaymas - Chihuahua, Bavispe - Agua Prieta y Bavispe - Nuevo Casas Grandes, consolidando la conectividad y el fortalecimiento de turismo en la región.