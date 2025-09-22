Gobernador Durazo inaugura albergue para familiares de pacientes del hospital de especialidades

En cumplimiento a su compromiso con la atención a la salud en el estado y garantizar condiciones dignas para pacientes y familiares, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el Albergue del Hospital General de Especialidades (HGE), con una inversión histórica de 33.2 millones de pesos, una obra que beneficiará a más de 1.6 millones de personas foráneas que acuden a recibir atención médica en Hermosillo.

Durante la inauguración, el mandatario estatal, acompañado de su esposa y presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo, subrayó que este espacio surge como respuesta a una sentida necesidad de miles de familias que, ante la enfermedad de un ser querido, no contaban con un lugar seguro y digno donde permanecer.

"Me da muchísimo gustó que hayamos conseguido materializar esta necesidad que viene a complementar los servicios gratuitos del hospital general", comentó.

El gobernador Durazo Montaño destacó que la construcción de este albergue significa no solo una infraestructura más para la salud, sino también un acto de acompañamiento y empatía con las familias sonorenses.

El nuevo edificio cuenta con 83 camas distribuidas en dos plantas y con espacios adecuados para brindar tranquilidad, higiene y seguridad a quienes más lo necesitan.

La obra, ubicada a un lado del Hospital General de Especialidades, marca un antes y un después en la atención social en Sonora, al ofrecer un respiro económico y emocional a quienes enfrentan la difícil situación de acompañar a sus seres queridos en momentos de enfermedad.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra; la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Rural (Sidur), Alejandra Castro Valencia; la coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora, Gabriela Nucamendi Cervantes; entre otras autoridades.