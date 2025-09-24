Avanza Tamaulipas en proyectos de biocombustibles con respaldo internacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con la Secretaría de Energía, sostuvo una videoconferencia con la Iniciativa para Combustibles Sostenibles de Aviación (ICSA), una organización internacional interesada en impulsar proyectos de biocombustibles en México.

Durante la reunión se coincidió en la importancia de iniciar con la producción de etanol a partir de sorgo en grano, como primera etapa de un proyecto integral que en fases posteriores, podría incluir la elaboración de combustibles sostenibles para la aviación.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó que el etanol representa un paso fundamental para el sector agropecuario de Tamaulipas, ya que aprovecha la producción local de sorgo y abre la puerta a nuevas cadenas de valor.

Por su parte, el secretario de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez, manifestó que esta propuesta se suma al conjunto de proyectos que la dependencia impulsa en materia de energía sostenible y fósil, como el desarrollo de gas en Tampico, iniciativas de agrogeneración en Ciudad Victoria y foros de biocombustibles realizados recientemente.

“Hoy la discusión ya no es si producimos etanol con sorgo, sino definir el tamaño y la ubicación de la planta, y dar una respuesta rápida y definitiva que permita atraer inversión y detonar el proyecto”, subrayó Varela Flores.

Así mismo, ICSA, a su vez, ofreció participar aportando propuestas técnicas, proyectos y posibles vínculos con socios estratégicos para fortalecer esta iniciativa, que coloca a Tamaulipas como referente en energías limpias y biocombustibles de nueva generación.