Embajador de la UniÃ³n Europea fortalece relaciÃ³n con Tamaulipas en visita al sur del estado

Tampico, Tamaulipas.- Tamaulipas tiene una economÃ­a vibrante y condiciones Ãºnicas para consolidar la relaciÃ³n comercial y la atracciÃ³n de inversiÃ³n de empresas de Europa en MÃ©xico, asegurÃ³ el embajador de la UniÃ³n Europea en MÃ©xico, Francisco AndrÃ© durante el segundo dÃ­a de visita oficial a la entidad.

AcompaÃ±ado de la secretaria de EconomÃ­a, Ninfa CantÃº DeÃ¡ndar, el diplomÃ¡tico destacÃ³ la posiciÃ³n geogrÃ¡fica de la entidad, sus recursos naturales y el valor del capital humano que distingue al estado, al seÃ±alar que estos elementos son los factores que estÃ¡n buscando las empresas europeas para ampliar su presencia en el paÃ­s.

"Los sectores automotriz, energÃ©tico y de logÃ­stica como reflejan el Puertos Norte de Matamoros y los puertos del sur representan grandes fortalezas para impulsar un mayor acercamiento en el marco del nuevo Acuerdo Comercial entre la UniÃ³n Europea en MÃ©xico", indicÃ³.

Por su parte, la secretaria de EconomÃ­a de Tamaulipas, Ninfa CantÃº DeÃ¡ndar, destacÃ³ la relevancia para Tamaulipas de fortalecer la relaciÃ³n con Europa con la presencia de la delegaciÃ³n diplomÃ¡tica.

"Hoy consolidamos este espacio de diÃ¡logo con la certeza de que con el liderazgo del gobernador AmÃ©rico Villarreal, juntos, gobiernos y empresarios, Tamaulipas y Europa, podemos construir nuevas oportunidades de inversiÃ³n, comercio y cooperaciÃ³n en beneficio de nuestras comunidades", indicÃ³.

En su segundo dÃ­a, el embajador visitÃ³ Altamira, uno de los complejos portuarios mÃ¡s importantes de MÃ©xico, donde la AdministraciÃ³n del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) presentÃ³ la capacidad logÃ­stica, el potencial de crecimiento y la consolidaciÃ³n del puerto como polo estratÃ©gico para la atracciÃ³n de inversiones europeas.

Con los presidentes municipales MÃ³nica Villarreal Anaya de Tampico; Armando MartÃ­nez ManrÃ­quez de Altamira y Erasmo GonzÃ¡lez Robledo de Ciudad Madero, la delegaciÃ³n europea sostuvo para dialogar sobre las fortalezas y oportunidades del sur de Tamaulipas y los proyectos de infraestructura que se impulsa con el gobierno estatal.

La jornada incluyÃ³ reuniones con directivos de empresas instaladas en la regiÃ³n y con representantes de cÃ¡maras empresariales, quienes expusieron las oportunidades de colaboraciÃ³n en sectores como energÃ­a, industria quÃ­mica, metalmecÃ¡nica y logÃ­stica internacional.

La agenda concluyÃ³ en Tampico, con un encuentro con integrantes del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) y de la AsociaciÃ³n de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC).