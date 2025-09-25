Gobernador Durazo cumple a productores del Mayo y Yaqui; inicia Programa de TecnificaciÃ³n de Riego

En cumplimiento a su compromiso de fortalecer la infraestructura hidroagrÃ­cola en Sonora y eficientar el uso del agua bajo un esquema integral, justo y sostenible, frente a los desafÃ­os relacionados con el cambio climÃ¡tico, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o junto a EfraÃ­n Morales LÃ³pez, director general de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua), encabezÃ³ el inicio de obras del Plan Nacional HÃ­drico de TecnificaciÃ³n 2025-2030 de los Distritos de Riego 038 RÃ­o Mayo y Riego 41 RÃ­o Yaqui, con una inversiÃ³n de 6 mil 500 millones de pesos.

El mandatario sonorense enfatizÃ³ que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se modernizarÃ¡ la infraestructura hidroagrÃ­cola de la regiÃ³n sur del estado, interviniendo en 21 mil 700 hectÃ¡reas para beneficiar a nueve mil 700 productores de la zona, como parte del convenio histÃ³rico para incluir a los Distritos de Riego del Mayo y del Yaqui en el Programa de tecnificaciÃ³n, en coordinaciÃ³n con el Gobierno de MÃ©xico.

"Desde acÃ¡ le expresamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum la sensibilidad extraordinaria y el compromiso con las y los sonorenses traducido en la aprobaciÃ³n de este programa. Venimos con este programa de tecnificaciÃ³n del campo que va a eficientar el riego y a incrementar, consecuentemente, la productividad y producciÃ³n por hectÃ¡rea, pero tiene un agregado fundamental, que es el ahorro de agua", sostuvo el mandatario estatal.

Por su parte, EfraÃ­n Morales LÃ³pez, director general de la Conagua apuntÃ³ que en el distrito 041 se van a tecnificar 18 mil hectÃ¡reas, lo que permitirÃ¡ recuperar 10 millones de metros cÃºbicos; mientras que en el distrito 038 se tecnificarÃ¡n mil 500 hectÃ¡reas, recuperando 31.5 millones de metros cÃºbicos para consumo humano.

"Esa agua que vamos a estar recuperando a lo largo de todo el paÃ­s nos va a servir de doble manera aquÃ­ en Sonora, porque ademÃ¡s de que vamos a producir mÃ¡s, vamos a poder recuperar agua y destinarla para el consumo humano, que es la prioridad de este gobierno", aseverÃ³ Morales LÃ³pez.

Cabe mencionar que, para la tecnificaciÃ³n integral, los apoyos y la infraestructura en el campo sonorense, en este 2025 se aplica una inversiÃ³n de 6 mil 500 millones de pesos, y 2 mil 800 millones de pesos adicionales para proyectos hÃ­dricos que aseguren el consumo humano del recurso.

En el arranque de este programa estuvieron presentes Jorge Alberto ElÃ­as Retes, presidente municipal de Navojoa; AarÃ³n Mastache MondragÃ³n, subdirector general de Infraestructura Nacional de TecnificaciÃ³n en

HidroagrÃ­cola â€“ Conagua; Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste; Celida LÃ³pez CÃ¡rdenas, titular de la SecretarÃ­a de Agricultura, GanaderÃ­a, Recursos HidrÃ¡ulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

Juan GonzÃ¡lez Alvarado, delegado de la SecretarÃ­a de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Jorge Alberto ElÃ­as Retes, presidente municipal de Navojoa; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; Luis Gerardo Villalobos, presidente del Distrito del Rio Mayo y JesÃºs VÃ¡zquez LizÃ¡rraga, coordinador general de Desarrollo Rural.