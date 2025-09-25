Brand Studio
Gobernador Durazo cumple a productores del Mayo y Yaqui; inicia Programa de TecnificaciÃ³n de Riego
En cumplimiento a su compromiso de fortalecer la infraestructura hidroagrÃcola en Sonora y eficientar el uso del agua bajo un esquema integral, justo y sostenible, frente a los desafÃos relacionados con el cambio climÃ¡tico, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o junto a EfraÃn Morales LÃ³pez, director general de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua), encabezÃ³ el inicio de obras del Plan Nacional HÃdrico de TecnificaciÃ³n 2025-2030 de los Distritos de Riego 038 RÃo Mayo y Riego 41 RÃo Yaqui, con una inversiÃ³n de 6 mil 500 millones de pesos.
El mandatario sonorense enfatizÃ³ que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se modernizarÃ¡ la infraestructura hidroagrÃcola de la regiÃ³n sur del estado, interviniendo en 21 mil 700 hectÃ¡reas para beneficiar a nueve mil 700 productores de la zona, como parte del convenio histÃ³rico para incluir a los Distritos de Riego del Mayo y del Yaqui en el Programa de tecnificaciÃ³n, en coordinaciÃ³n con el Gobierno de MÃ©xico.
"Desde acÃ¡ le expresamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum la sensibilidad extraordinaria y el compromiso con las y los sonorenses traducido en la aprobaciÃ³n de este programa. Venimos con este programa de tecnificaciÃ³n del campo que va a eficientar el riego y a incrementar, consecuentemente, la productividad y producciÃ³n por hectÃ¡rea, pero tiene un agregado fundamental, que es el ahorro de agua", sostuvo el mandatario estatal.
Por su parte, EfraÃn Morales LÃ³pez, director general de la Conagua apuntÃ³ que en el distrito 041 se van a tecnificar 18 mil hectÃ¡reas, lo que permitirÃ¡ recuperar 10 millones de metros cÃºbicos; mientras que en el distrito 038 se tecnificarÃ¡n mil 500 hectÃ¡reas, recuperando 31.5 millones de metros cÃºbicos para consumo humano.
"Esa agua que vamos a estar recuperando a lo largo de todo el paÃs nos va a servir de doble manera aquÃ en Sonora, porque ademÃ¡s de que vamos a producir mÃ¡s, vamos a poder recuperar agua y destinarla para el consumo humano, que es la prioridad de este gobierno", aseverÃ³ Morales LÃ³pez.
Cabe mencionar que, para la tecnificaciÃ³n integral, los apoyos y la infraestructura en el campo sonorense, en este 2025 se aplica una inversiÃ³n de 6 mil 500 millones de pesos, y 2 mil 800 millones de pesos adicionales para proyectos hÃdricos que aseguren el consumo humano del recurso.
En el arranque de este programa estuvieron presentes Jorge Alberto ElÃas Retes, presidente municipal de Navojoa; AarÃ³n Mastache MondragÃ³n, subdirector general de Infraestructura Nacional de TecnificaciÃ³n en
HidroagrÃcola â€“ Conagua; Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste; Celida LÃ³pez CÃ¡rdenas, titular de la SecretarÃa de Agricultura, GanaderÃa, Recursos HidrÃ¡ulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).
Juan GonzÃ¡lez Alvarado, delegado de la SecretarÃa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Jorge Alberto ElÃas Retes, presidente municipal de Navojoa; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; Luis Gerardo Villalobos, presidente del Distrito del Rio Mayo y JesÃºs VÃ¡zquez LizÃ¡rraga, coordinador general de Desarrollo Rural.