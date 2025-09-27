Gobernador Durazo avanza en cumplimiento del Plan de Justicia Yaqui en coordinación con autoridades

- Para reafirmar el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño con el Plan de Justicia Yaqui, el Gobierno de Sonora encabezó una reunión con autoridades tradicionales con el fin de dar seguimiento a demandas históricas en materia de agua, tierra, salud, educación e infraestructura.

- Durante la sesión en Vícam Swtich se abordaron temas clave como el derecho al agua, el inicio del ciclo agrícola, derechos de vía de la autopista No. 15 y la colaboración del IMSS-Bienestar con la Universidad del Pueblo Yaqui.

Vícam Switch, Sonora; 26 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso del gobernador Alfonso Durazo de dar puntual cumplimiento al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el Gobierno de Sonora encabezó junto a las autoridades tradicionales y funcionarios del Gobierno de México una reunión de trabajo para presentar avances de los acuerdos logrados con la comunidad étnica.

A través de la coordinación entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, el mandatario estatal ha dado respuesta a demandas históricas de la Nación Yaqui, particularmente en materia de agua, tierra, salud, educación e infraestructura, destacó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, en representación del Gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante la sesión, se abordaron temas de gran relevancia como: el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el Distrito de Riego 018, el Acueducto Yaqui y el título de derecho al agua superficial. También el inicio del ciclo agrícola por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la situación del derecho de vía de la Autopista No. 15, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La colaboración del IMSS-Bienestar con la Universidad del Pueblo Yaqui, en beneficio de la salud y la educación de las comunidades, fue otro de los avances consolidados a partir de los acuerdos con la etnia Yaqui.

El secretario de Gobierno refirió que para el gobernador Durazo el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui no es solo un compromiso de gobierno, sino un acto histórico de restitución de derechos y remediación los pueblos originarios de Sonora. Asimismo, reiteró que su administración continuará siendo un puente de diálogo y respeto con las autoridades tradicionales para garantizar resultados tangibles.

El encuentro contó con la participación de autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Huirivis, Belem, Cócorit-Loma de Guamúchil y Loma de Bácum, así como representantes de dependencias federales y estatales como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el IMSS-Bienestar.