Con Plan Sonora, Gobernador Durazo fortalece la profesionalización de jóvenes sonorenses en Taiwán

Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, las y los 30 jóvenes de la segunda generación del Programa de Movilidad a Taiwán, consolidan su profesionalización académica en los rubros de electromovilidad y semiconductores, a través del eje de formación del Talento Humano que conforma el Plan Sonora de Energías Sostenibles, durante su estancia académica en la Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST), en la ciudad de Tainan desde el pasado 1 de septiembre.

El mandatario estatal explicó que, en el primer mes de actividades, las y los alumnos iniciaron cursos de asignaturas relacionadas con tecnología de semiconductores, vehículos eléctricos, manufactura inteligente, inteligencia artificial aplicada a ciudades digitales, y prácticas de mandarín, así como temas vinculados con energía limpia y redes inteligentes para urbes sostenibles, lo que les permitirá fortalecer sus competencias en áreas clave para el desarrollo global.

“Mediante esta preparación, las y los jóvenes sonorenses adquieren conocimientos especializados, y se convierten en embajadores del talento sonorense, consolidando a Sonora como un referente binacional y global en innovación y desarrollo tecnológico”, indicó el gobernador Durazo.

Este esfuerzo es coordinado por el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), y tiene el objetivo de preparar a las y los jóvenes con habilidades de vanguardia en semiconductores, energías limpias y electromovilidad, todas ellas vertientes del Plan Sonora. El 1 de septiembre las y los estudiantes partieron y arribaron a Taiwán el 3 de septiembre, donde iniciaron un programa de formación intensiva que tendrá una duración de diez meses.

Al concluir su preparación, las y los estudiantes regresarán a Sonora para aplicar lo aprendido en proyectos estratégicos, y contribuir directamente a la consolidación del Plan Sonora como motor de desarrollo sostenible.