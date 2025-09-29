Histórica inversión, fortalece infraestructura hospitalaria en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Gobierno del Estado, mediante los trabajos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) ha destinado una inversión superior a los 486 millones de pesos en infraestructura de salud del 2022 a la fecha.

El secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que, gracias a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha mejorado la calidad en los servicios de salud para todas las regiones de la entidad.

Apuntó que en el Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico, se asignaron recursos para la reposición de la red hidrosanitaria, la cual destacó como una acción crucial para garantizar el suministro de agua y el funcionamiento óptimo de los servicios médicos.

En la zona norte, el titular de la SOP indicó que se invirtió en el Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo” del municipio de Matamoros, realizando trabajos al interior del edificio, mejorando instalaciones y servicios.

Asimismo, destacó el haber retomado en el 2023, el proyecto del nuevo Hospital General de Ciudad Madero con el objetivo de incrementar su capacidad de atención y mejorar la infraestructura existente con un edificio más moderno y funcional.

Estas acciones, dijo, son parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas para garantizar una atención médica de calidad a la población, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria y mejorando los servicios de salud en todo el estado.