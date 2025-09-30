Congresistas texanos asisten a protesta del nuevo poder judicial de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Los Congresistas de Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, Richard Peña y Sergio Muñoz, asistieron a la sesión pública y solemne del Congreso tamaulipeco, en la que rindieron protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial de Tamaulipas.

Los legisladores texanos, respondieron a la invitación que les hizo llegar el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Humberto Armando Prieto Herrera, en visita al Capitolio en la capital del estado país norteamericano.

En el acto, la totalidad de los integrantes del Poder Judicial del Estado, 147 jueces, juezas, magistrados y magistradas, quienes fueron electos por primera vez en la historia en un proceso democrático, por voto directo, universal y secreto de los ciudadanos tamaulipecos, rindieron protesta ante la soberanía legislativa, en presencia de los tres Poderes del Estado.

Cumplidos los protocolos de ley, este miércoles primero de octubre entran en funciones los integrantes del pleno del Supremo Tribunal de Justicia d Tamaulipas, presidido por la magistrada Tania Gisela Contreras, los del Tribunal de Justicia Administrativa y los titulares de todos los juzgados locales del Estado.