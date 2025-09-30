Inicia en Tamaulipas una nueva era de legalidad y justicia: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - En un acto inédito e histórico, que fortalece al Estado, a las instituciones, y que marca el inicio de una nueva era de legalidad y justicia en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya atestiguó la toma de protesta de las y los juzgadores que integran el nuevo Poder Judicial, y que convierte a Tamaulipas en unos de los primeros estados del país que elige a sus tres Poderes, democráticamente, por voto directo y secreto del pueblo.

“El mandato se ha cumplido y estamos atestiguando un acto de gran trascendencia en la historia y política de nuestra Nación, así como de nuestro estado como Estado libre y soberano de Tamaulipas, y lo hacemos en el mejor ambiente de colaboración y fortaleza institucional posible”, expresó Villarreal Anaya.

“Para orgullo nuestro, en Tamaulipas tomamos una decisión y fuimos a procesos concurrentes, para elegir a través del voto al 100 por ciento de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, y hoy estamos aquí convencidos de que hicimos lo correcto”, dijo.

Villarreal Anaya indicó que la refundación histórica, de fondo y trascendente, del Poder Judicial de Tamaulipas, debe lograr que ley y justicia se encuentren, y que la ley sea el instrumento que concreta en normas lo que la justicia dicta como ideal.

“Cuando se legisla con equidad y transparencia y respeto a la dignidad humana, la ley se convierte en el reflejo más fiel de la justicia; así, la ley en el terreno de lo escrito y obligatorio, con la justicia en el ámbito de valores y principios, están llamados a complementarse, porque la ley sin justicia es opresión, y una sociedad que pide justicia sin ley cae en la incertidumbre. Sólo cuando ambas se abrazan, la convivencia humana alcanza su plenitud”, mencionó.

Durante la sesión pública, extraordinaria y solemne del Congreso del Estado, en el Polyforum de esta capital, y luego de la toma de protesta de las y los 147 magistrados y magistradas y juezas y jueces, a cargo del presidente de la Junta de Gobierno, diputado Humberto Prieto Herrera, el gobernador destacó que este acto deja para la posteridad y una imagen inédita, con la concurrencia del pleno de los tres Poderes del Estado, “pero esta vez todos con la legitimidad democrática y la autoridad moral que otorga el respaldo del pueblo”, expresó.

COMBATIREMOS LA CORRUPCIÓN SIN TITUBEOS: TANIA GISELA CONTRERAS

En su intervención, la magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, hizo reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su visión transformadora y por ser uno de los grandes impulsores de este momento histórico, y reiteró que el Poder Judicial que hoy nace se conducirá con independencia, responsabilidad e imparcialidad, sometido única y exclusivamente al imperio de la ley y a la voluntad de un pueblo que reclama justicia y paz.

“Combatiremos la corrupción sin titubeos. En el nuevo Tribunal de Disciplina no habrá ni impunidad ni tolerancia; ningún acto de corrupción quedará sin castigo. Quien atente contra la justicia, atenta contra el pueblo y no tendrá cabida en este Poder Judicial”, aseguró.

Tania Contreras convocó a las y los juzgadores a hacer de la justicia un instrumento de paz. “Una justicia que defienda, que restaure, que reconcilie, que abra caminos de prosperidad y esperanza, y que cada sentencia de este poder se haga una piedra firme en el puente que una a Tamaulipas con el futuro que se merece”.

LA LEGITIMIDAD NO ES PRIVILEGIO SIN OBLIGACIÓN MULTIPLICADA: HUMBERTO PRIETO

Por su parte, el diputado Humberto Prieto Herrera aseguró que Tamaulipas eligió libremente a sus nuevas y nuevos juzgadores. “Hoy podemos decir con orgullo que 147 mujeres y hombres recibieron del pueblo el mandato de impartir justicia con independencia, imparcialidad y vocación de servicio”.

“A ustedes, juezas, jueces, magistradas y magistrados electos, les hablamos con franqueza y con respeto. La legitimidad que hoy reciben no es un privilegio, es una obligación multiplicada. No los eligieron para favorecer a nadie, sino para servir a todas y a todos por igual”, sentenció.