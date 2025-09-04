Gobernador Durazo y presidenta Sheinbaum refuerzan estrategia de seguridad binacional en Sonora

El trabajo coordinado entre el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el Gobierno de México ha logrado fortalecer las acciones de la estrategia binacional a favor de la protección y salvaguarda de la integridad de las familias sonorenses, con resultados que fueron presentados en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en el encuentro con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México para la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad.

En la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional celebrada en Ciudad de México, también encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México; estuvo presente el gobernador Alfonso Durazo Montaño y presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, donde se abordaron acciones conjuntas para reforzar la tendencia a la baja de la incidencia delictiva en la región.

“En Sonora seguimos trabajando en coordinación con el gobierno federal para fortalecer las acciones preventivas que garanticen orden, paz y tranquilidad a nuestras familias”, indicó el gobernador Durazo Montaño.

Gracias a la estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el Gobierno de México, durante el mes de julio se registró una disminución en los delitos de alto impacto, contra la vida y la integridad corporal del 16 por ciento; el delito de lesiones se redujo 10 por ciento y los ilícitos contra la libertad y la seguridad sexual como abuso, hostigamiento y acoso disminuyeron un 13.4 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En seguimiento al modelo integral binacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció las acciones de la primera División de Operaciones Fronterizas creada para la protección de los ciudadanos de ambos lados de la frontera, durante la reunión en Hermosillo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien encabezó una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad para abordar estrategias conjuntas.