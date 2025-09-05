Gobernador Durazo y presidenta Sheinbaum destinan más de 300 millones para fortalecer al campo

Como parte de las acciones para fortalecer al campo sonorense ante los retos que implica el cambio climático, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con productores agrícolas del sur de la entidad para informar sobre los programas y apoyos de más de 385 millones de pesos que ha impulsado el Gobierno de Sonora con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en beneficio del sector primario.

El mandatario estatal, acompañado de la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Celida López Cárdenas y el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Juan González Alvarado, resaltó que, gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno de México, respaldadas por la presidenta Sheinbaum, se concretó un recurso por el orden de los 230 millones de pesos para las y los productores sonorenses, en seguimiento a las acciones para enfrentar los efectos climáticos por los que atraviesa el estado, así como para procesos de rastreo fitosanitario.

Recordó que, por parte del estado se han invertido más de 120 millones de pesos en apoyos al campo para solventar la situación por escasez de agua que inició desde años pasados, además de los 35 millones de pesos que se han dispersado para el precio del trigo cristalino.

“Seguimos avanzando en gestiones muy favorables para el campo sonorense. Seguiremos respondiendo con hechos a las y los productores, son la fuerza de Sonora y siempre contarán con nosotros”, indicó el gobernador.

Ante productores agrícolas del sur de la entidad, el titular del Ejecutivo estatal mencionó también que se ha realizado la entrega de apoyos en insumos para el proceso de rastreo fitosanitario, además, destacó el cumplimiento de pago del cártamo.