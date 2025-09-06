Impulsa gobierno de Américo Villarreal el turismo deportivo con eventos nacionales e internacionales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El turismo deportivo se ha convertido en una herramienta clave para el posicionamiento de Tamaulipas como un destino atractivo y dinámico, lo que se traduce en una importante derrama económica para el estado, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

El funcionario estatal destacó que “la estrategia del gobierno que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya no solo busca fortalecer la infraestructura deportiva y turística, sino también diversificar las actividades y fomentar el desarrollo regional para atraer a más visitantes”.

Apuntó que el turismo deportivo no solo promueve estilos de vida saludables, sino que también es una poderosa herramienta para impulsar la economía local y consolidar la agenda deportiva tamaulipeca con eventos de talla internacional.

“Estos eventos generan ocupación hotelera, consumo en restaurantes y comercios, así como una mayor visibilidad para Tamaulipas como un estado seguro, moderno y hospitalario, con un amplio mosaico turístico para todos los gustos”, refirió.

Con eventos de carácter nacional e internacional, como el Maratón Bicentenario, que este año se celebrará en Matamoros el próximo 30 de noviembre, se espera la participación de corredores de todo el país y del extranjero.

El titular de Turismo también señaló la cercanía del Gran Fondo Tampico, programado para el 28 de septiembre, el cual convocará a ciclistas profesionales para recorrer rutas escénicas del sur del estado. Se trata de uno de los eventos ciclistas más importantes del noreste del país.

Y por si fuera poco, del 29 de septiembre al 4 de octubre, se llevará a cabo el Tercer Torneo Pádel Imagen Tamaulipas, un evento que ha crecido significativamente desde su primera edición y que reunirá a destacados jugadores y entusiastas del pádel, en un ambiente familiar y competitivo.