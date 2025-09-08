Este lunes, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal se congratuló con las detenciones y las acciones en torno al caso de huachicol fiscal, que durante años permitió el contrabando de combustible en varios puertos.

En entrevista al finalizar la ceremonia semanal de Honores a la Bandera, el mandatario estatal expresó su apoyo a estas acciones que realiza el Gobierno Federal. Dijo que las administraciones de la Cuarta Transformación reiteran que está en contra de la corrupción.

Luego de calificar como “excelente” el saldo de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, celebrado el pasado domingo, agregó sobre las recientes detenciones de ex militares que gracias a esa lucha contra la corrupción es que se ha logrado hacer grandes obras para nuestra nación.

Cuestionado por representantes de los medios, Villarreal Anaya añadió que gracias a este combate a que se han recuperado muchos espacios públicos y también se esta logrando la recuperación del tejido social en todo el país.