Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turÃ­stico y urbano de la regiÃ³n, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o presentÃ³ los proyectos de modernizaciÃ³n de los malecones en San Carlos, Guaymas y Empalme, obras anheladas por la poblaciÃ³n de esta regiÃ³n que hoy comienzan a ser una realidad y que en conjunto representan una inversiÃ³n superior a 800 millones de pesos.

En San Carlos, el mandatario estatal, acompaÃ±ado por la presidenta municipal de Guaymas, Karla CÃ³rdova; el secretario de EconomÃ­a y Turismo, Roberto Gradillas Pineda; y la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro Valencia, anunciÃ³ la construcciÃ³n del Nuevo MalecÃ³n en Playa BahÃ­a DelfÃ­n, con una inversiÃ³n de 550 millones de pesos. Esta obra contempla 2.4 kilÃ³metros de extensiÃ³n, vialidades para ciclistas y transporte urbano, parque inclusivo, miradores, anfiteatro, Ã¡reas ecolÃ³gicas, juegos infantiles, zonas de comercio, estacionamientos y mobiliario urbano de Ãºltima generaciÃ³n.

Asimismo, seÃ±alÃ³ que se destinarÃ¡n 60 millones de pesos para la rehabilitaciÃ³n del MalecÃ³n TurÃ­stico de Guaymas, donde se renovarÃ¡n 800 metros lineales con Ã¡reas recreativas, ciclovÃ­a, juegos infantiles, baÃ±os, fuente danzante y la transformaciÃ³n de una vialidad en andador peatonal.

En Empalme, junto al presidente municipal Luis Fuentes Aguilar, el mandatario presentÃ³ el proyecto del Nuevo MalecÃ³n en Playa El CochÃ³rit, con una inversiÃ³n de 190 millones de pesos. Este espacio contarÃ¡ con 1.64 kilÃ³metros de extensiÃ³n, banquetas, ciclovÃ­a, andadores, Ã¡reas verdes, palapas, zona de picnic, juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, locales comerciales y baÃ±os pÃºblicos.

"Les pronostico, una vez que se abra la carretera Guaymas-Chihuahua, va a suceder con San Carlos y Empalme lo que sucediÃ³ con MazatlÃ¡n cuando se abriÃ³ la carretera Durango-MazatlÃ¡n, que sacÃ³ el turismo de Coahuila y Durango hacia la playa mÃ¡s cercana que era MazatlÃ¡n. MazatlÃ¡n, Chihuahua, JuÃ¡rez y El Paso, las playas de esas grandes ciudades es esta y es San Carlos y va a ser su playa y aquÃ­ los vamos a recibir por millones, que asÃ­ sea", expresÃ³.

El gobernador Alfonso Durazo resaltÃ³ que estas obras forman parte de una estrategia integral para convertir al sur de Sonora en un polo turÃ­stico y econÃ³mico de primer nivel, capaz de atraer visitantes, generar empleos bien remunerados y consolidar infraestructura moderna al servicio de la poblaciÃ³n y el turismo.