YucatÃ¡n serÃ¡ sede del primer Original: Encuentro de Arte Textil fuera de la Ciudad de MÃ©xico, en un evento que, del 16 al 19 de octubre, reunirÃ¡ a mÃ¡s de 300 artesanas y artesanos de todo el paÃ­s, junto con representantes de Cuba y Paraguay, para compartir sus creaciones y tradiciones, promoviendo la dignidad y el comercio justo para las comunidades que se dedican a esta actividad.

AcompaÃ±ado de la secretaria de Cultura del Gobierno de MÃ©xico, Claudia Curiel de Icaza, el gobernador JoaquÃ­n DÃ­az Mena presentÃ³ los pormenores de este encuentro de orgullo que honra a la diversidad del paÃ­s, revaloriza el trabajo artesanal y genera mercados Ã©ticos para las familias que tienen su sustento en esta actividad.

"Recibamos este proyecto Original como un movimiento que honra a nuestros pueblos originarios y coloca a nuestras comunidades mayas en el centro de las polÃ­ticas pÃºblicas federales y estatales, para construir espacios en los cuales sigamos trabajando juntos para destacar nuestra cultura, a nuestras artesanas y artesanos, y poder darles el lugar que se merecen", afirmÃ³ el mandatario estatal.

Desde el SalÃ³n de la Historia de Palacio de Gobierno, DÃ­az Mena destacÃ³ que este encuentro llega a YucatÃ¡n para reconocer el valor textil mexicano y de quienes lo mantienen vivo con sus manos y su corazÃ³n, consolidÃ¡ndose como un espacio de respeto, dignidad y proyecciÃ³n para quienes han cuidado por generaciones la memoria de nuestros pueblos a travÃ©s del bordado, el tejido, la filigrana y tantas tÃ©cnicas que forman parte de nuestra identidad.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo estatal indicÃ³ que la entidad pronto tendrÃ¡ dos tiendas permanentes del Fondo Nacional para el Fomento de las ArtesanÃ­as (Fonart), para dar un impulso importante a la venta justa de artesanÃ­as locales, las cuales estarÃ¡n en el Ateneo Peninsular y en el parador turÃ­stico de ChichÃ©n ItzÃ¡.

El gobernador agradeciÃ³ a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la secretaria de Cultura por esta iniciativa que representa un reconocimiento a las mujeres y hombres que han mantenido vivas estas tradiciones, a pesar de las dificultades y de la falta de reconocimiento que por aÃ±os padecieron.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de MÃ©xico, Claudia Curiel de Icaza, agradeciÃ³ al gobernador DÃ­az Mena por abrazar este encuentro, que pone en el centro el valor de las artesanas y los artesanos textiles del paÃ­s y naciÃ³ como una polÃ­tica pÃºblica que hace frente al plagio y a la apropiaciÃ³n cultural.

"Original se presenta por primera vez fuera de la ciudad, aquÃ­ en MÃ©rida, YucatÃ¡n, como un espacio fundamental para proteger el patrimonio cultural, para hacer consciente la apropiaciÃ³n y para poner al centro los derechos colectivos", destacÃ³.

En ese marco, la titular de la SecretarÃ­a de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Patricia MartÃ­n BriceÃ±o, seÃ±alÃ³ que tener en YucatÃ¡n el encuentro de arte textil mÃ¡s importante de MÃ©xico tiene un profundo significado y nos reitera como una tierra de saberes ancestrales, de tradiciones vivas y de comunidades que han hecho de esta expresiÃ³n una manifestaciÃ³n de identidad, de memoria y de creatividad.



TambiÃ©n, la funcionaria estatal anunciÃ³ la participaciÃ³n de YucatÃ¡n en Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial de la Unesco sobre PolÃ­ticas Culturales que este aÃ±o se realizarÃ¡ en Barcelona, EspaÃ±a, donde la entidad fue elegida junto con el estado de Nuevo LeÃ³n para representar a MÃ©xico.



En su turno, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina NÃºÃ±ez Bespalova, indicÃ³ que este encuentro tendrÃ¡ como sede el Centro de Convenciones YucatÃ¡n Siglo XXI y compartirÃ¡ algunas actividades con el Gran Museo del Mundo Maya. ReunirÃ¡ a maestras y maestros artesanos provenientes de 26 estados de la RepÃºblica, representando a 24 pueblos indÃ­genas.



Como novedad, adelantÃ³ la funcionaria federal, se llevarÃ¡ a cabo por primera vez un encuentro de filigrana, con la participaciÃ³n de 50 maestras y maestros de esta tÃ©cnica de orfebrerÃ­a; tambiÃ©n se contarÃ¡ con cuatro pasarelas, talleres, una selecciÃ³n de artesanas y artesanos yucatecos y la presencia de premios nacionales del arte textil.



En la presentaciÃ³n estuvieron el secretario de Fomento TurÃ­stico, DarÃ­o Flota Ocampo; el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Salvador Vitelli MacÃ­as; el director del Patronato Cultur, Clemente Escalante Alcocer; la artesana miembro del Consejo Estatal de Bordadoras, CÃ¡ndida JimÃ©nez BojÃ³rquez; la artesana de TahdziÃº, Suemi Montejo GutiÃ©rrez; y el artesano de CalkinÃ­, Campeche, Cristopher GarcÃ­a Luna.