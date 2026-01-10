Más pasajeros en aeropuertos: Obregón aumenta 20%; Hermosillo alcanza 2.2 millones con Gobernador Durazo

Gracias a la ampliación de aeropuertos promovida por el gobernador Durazo, hoy Hermosillo, Ciudad Obregón y Puerto Peñasco cuentan con más rutas y mayor movimiento de pasajeros, facilitando los viajes por trabajo, turismo y visitas familiares, además de atraer más visitantes al estado.

El gobernador Alfonso Durazo impulsa la modernización del Puerto de Guaymas para mover mercancías de forma más eficiente, fortalecer el comercio y generar empleos, posicionando a Sonora como un punto estratégico de conexión con México y el mundo.

Hermosillo, Sonora; 10 de enero de 2026.– Con acciones estratégicas del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en Sonora se ha consolidado el desarrollo turístico y económico a través la ampliación de la conectividad área con nuevas conexiones hacia destinos clave que se concretaron durante 2025, mismos que lograron incrementar 22.1 por ciento la afluencia de pasajeros conjuntamente en los aeropuertos de Hermosillo y Ciudad Obregón.



El titular del Ejecutivo estatal destacó que, en 2025 se logró concretar la nueva ruta Hermosillo-Tijuana y un vuelo con escala Xpress desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo “General Ignacio Pesqueira García”, con destino al Aeropuerto Internacional “General Rafael Buelna” en Mazatlán, Sinaloa cinco días a la semana.



Además de la integración de estos nuevos destinos que conectan a Sonora con distintas entidades del país, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa la ampliación de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como la modernización del Puerto de Guaymas, con el objetivo de que las y los sonorenses estén mejor conectados y cuenten con más oportunidades de desarrollo. Estas obras generan beneficios directos para la movilidad, el turismo y la economía del estado.



"La idea es que los aeropuertos de Guaymas y Obregón sumados al Puerto de Guaymas se conviertan en un todo, en un conjunto logístico que le de una posibilidad de carga a estos aeropuertos, pero obviamente también al Puerto de Guaymas", expresó el mandatario estatal.



Durante 2025, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo registró un aumento del 2.1 por ciento en el número de pasajeros, al movilizar a más de 2 millones 200 mil personas. Actualmente, desde la capital del estado se cuenta con vuelos directos a destinos estratégicos como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún, León, Los Cabos y Phoenix, lo que se traduce en más opciones de viaje, mayor conectividad y mejores condiciones para el turismo y los negocios.



En el sur del estado, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón presentó un crecimiento del 20 por ciento en la afluencia de pasajeros, con más de 530 mil usuarios durante el año. Este aeropuerto conecta de manera directa con Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, La Paz y Los Cabos, fortaleciendo la movilidad regional y el desarrollo económico del sur de Sonora.



De igual forma, el Aeropuerto de Puerto Peñasco refuerza la conectividad del noroeste del estado con vuelos directos a Tijuana, facilitando la llegada de visitantes y el impulso a la actividad turística de esta región.



El gobernador Alfonso Durazo ha señalado que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para que Sonora esté mejor comunicado por aire y mar, facilitando el traslado de personas y mercancías, fortaleciendo el comercio, el turismo y la llegada de nuevas inversiones que generan empleo.